Cruceristas recorren principales atractivos de Mazatlán este miércoles

Mazatlán, Sin.- Este miércoles las calles del Centro de Mazatlán se han visto abarrotadas por turistas nacionales e internacionales que visitan la ciudad.

Desde temprana hora los visitantes que llegaron a bordo del crucero “Carnival Panorama” recorrieron la Plazuela Machado y República, Catedral, además de la zona comercial del mercado Pino Suárez.

"La Catedral me ha gustado mucho, ya la había visto en fotos, tenía ganas de venir y al fin se pudo, por los tiempos y por la distancia no había podido, pero me está gustando mucho Mazatlán, si por mí fuera me quedo a vivir aquí, a trabajar, nada más con recorrer este tramo de la ciudad ya quedé encantado, está muy bonito el lugar, ahora entiendo por qué se habla tanto de Mazatlán en el extranjero", comentó Julissa, turista originaria de Ecuador.

Y en el mercado José María Pino Suárez decenas de turistas compraban recuerdos, dulces o comida, ya que muchos querían probar la gastronomía local. No todos los visitantes eran del crucero, sino que también hay personas de diversos estados del país que se encuentran de vacaciones en el puerto.

Los mercados lucen abarrotados de turismo. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"Ya vimos que están llegando muchos turistas, lo más loco es que apenas es mitad de semana, pero nos da gusto que vengan, se están acercando al mercado a probar la comida que hay dentro, están procurando sobre todo mariscos y antojitos mexicanos, hay extranjeros y también de otras partes de México, nos da gusto que comiencen a llegar, estamos calentando motores para las vacaciones largas de verano", comentó Rubí Sánchez, comerciante del mercado.

Les encanta Mazatlán

Otro de los lugares más concurridos este miércoles fue la Catedral, en donde los visitantes aprovechan para comprar recuerdos y artículos religiosos, además de tomar fotografías.

"Teníamos toda la intención de ir a la Plazuela Machado, pero de día no se pone igual que de noche, ya nos habían dicho y lo acabamos de confirmar, pero volveremos de noche, ahora lo que nos llama la atención es la Catedral, está muy bonita, ahí nos tomamos fotos y comprarnos nuestros recuerdos del Niño Dios, vale mucho esta experiencia, está muy bonita la Catedral de Mazatlán", comentó Emilia Mirante, turista nacional que se encuentra de paseo en el puerto.