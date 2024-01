Se manifestaron por presunto hostigamiento laboral en SEPyC durante comparecencia

Culiacán, Sin.- Graciela Domínguez Nava acudió esta mañana al Congreso de Sinaloa para dar la glosa de su informe al frente de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa en el segundo año de gobierno de Rubén Rocha Moya. Durante el evento resaltó la denuncia que una maestra de telebachillerato hizo.

Con cartulinas donde se denunciaba presunto hostigamiento laboral efectuado por funcionarios de SEPyC, Eladia Pérez Carranza, maestra de telebachillerato en La Palmita, una comunidad rural perteneciente al municipio de Culiacán.

La educadora relató que el problema surgió en 2022, cuando se nombró a Néstor Arámbula Hurtado como nuevo director del plantel, quien según la quejosa está acusado de acoso sexual y laboral en las áreas donde se desempeñaba previo a dirigir el plantel.

Aseguró haber sido víctima de malos tratos y hostigamiento de Arámbula Hurtado. Por ello, inició denuncias ante las instancias, logrando obtener el cambio del señalado, pero a ella también la cambiaron.

Además, dijo que tras las denuncias que hizo, le han retenido pagos y no le aceptan los justificantes para faltas.

"Lo único que pido es que como docente de Telebachillerato comunitario, se me respeten los derechos humanos, mis garantías laborales, mi lugar de trabajo de ocho años donde he apoyado a jóvenes a ingresar a facultades donde no han podido quedar porque son de comunidades rurales", dijo.

Sobre esto, Domínguez Nava comentó que este caso ya ha sido abordado en diversas ocasiones por las autoridades educativas. Además, expuso una narrativa distinta a la planteada por la manifestante.

La secretaria dijo que los padres de familia habían tomado el plantel donde Eladia trabajaba, ya que denunciaban a ambos maestros por no dar clases a los estudiantes. Explicó que había conflictos entre ambos maestros, lo cual resultó en que ambos fueron reubicados.

"Ya hay nuevos maestros ahí y la maestra fue reubicada en otro plantel y tenemos el problema de que ella no se presenta a trabajar en aras de no afectarla a ella. Hemos sido así como que muy muy tolerantes, ahora sí que sí, pero tampoco es correcto que los alumnos estén sin clases", dijo, afirmando que tras esta manifestación el asunto será revaluado.

La comparecencia

Durante el evento se destacaron los más de 650 millones de pesos que se invirtieron en la reconstrucción de infraestructura educativa, con énfasis en mejoras como la reconstrucción de la primaria "Sixto Osuna" de Villa Unión. El enfoque académico se centró en la implementación exitosa del nuevo plan y programa de estudios bajo la Nueva Escuela Mexicana, respaldada por la entrega de 3,358,577 bibliografías. Se logró un incremento significativo en la cobertura de Educación Media Superior, pasando del 78.7% al 84.7%, con una reducción destacada del abandono escolar del 16.3% al 8.2%.

Las inversiones en infraestructura incluyeron modernización de planteles, dotación de aires acondicionados y mejoras estructurales, con una inversión total de 106,028,703.33 pesos en rehabilitación eléctrica de 123 instituciones educativas.

Programas específicos, como el destinado a la Educación Especial, evidencian una atención prioritaria, con una inversión de 29 millones de pesos, beneficiando a 273 centros de trabajo y 8,755 estudiantes. La Formación Docente también fue respaldada con una inversión superior a los 15 millones de pesos.

En relación con los trabajadores del sistema educativo, se subrayó la consolidación de procesos de asignación de plazas docentes y la basificación de empleados de COBAES, CONALEP y ENEF.

Los ajustes salariales beneficiaron a 6,021 trabajadores federalizados y a 3,285 trabajadores con recursos estatales, con inversiones anuales de casi 274 millones y 179.4 millones de pesos, respectivamente. Estos esfuerzos reflejan el compromiso del gobierno con la mejora continua del sistema educativo en Sinaloa.