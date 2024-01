Comparecerá juez por no restituir a Jesús Madueña como rector de la UAS

Culiacán, Sin.- El próximo 22 de enero la justicia federal llevará a cabo la audiencia en la cual castigará al juez local por no restituir como rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa a Jesús Madueña Molina.

Tras la separación del cargo de rector a Madueña Molina de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el juez de Control Adán Alberto Salazar Gastelum no obedeció la resolución de un Juez Federal, por lo cual fue impuesta una denuncia por parte de los abogados de la UAS.

Milton Ayala Vega, abogado de la UAS, informó que el Juez de Distrito examinará los argumentos presentados por ambas partes y determinará si el Juez Local ha cumplido adecuadamente con la suspensión de la medida cautelar, conforme a la resolución federal.

“El día de ayer 15 de enero cumplió Adán Alberto diciéndole cómo pretendió dar cumplimiento a esa resolución y le dijo al Juez Federal que no quitaba ningún tema en razón de que esa suspensión era provisional y no definitiva, el juez Adán dice que él no infringió la legislación universitaria”, expresó Ayala Vega.

Además, agregó que, si el juez encuentra que Salazar Gastélum no tiene la razón, pedirá al Ministerio Público Federal que se inicie una investigación por no cumplir una suspensión.