Se les regresa el drenaje en la colonia Gabriel Leyva

Mazatlán, Sin.- Desde hace varios meses, a los vecinos de la colonia Gabriel Leyva se les regresa el drenaje a sus hogares; tras realizar un recorrido por la avenida Emilio Barragán se constató que todos los registros y alcantarillas sobre la acera están rebosando.

"El drenaje se rebosa en las casas, ya tenemos mucho tiempo con esos problemas, andamos batallando, ya fuimos a reportar a Jumapam y nada más dicen que van a venir y no han venido, ahí adentro se nos regresa, es un cochinero", dijo la señora Lucy.

Otra vecina agregó que un día tuvieron que bloquearle el paso a un camión de la Jumapam, solo así les desazolvaron los registros, sin embargo, el problema continuó.

"Un día nosotros tuvimos que pararlo para que abriera aquí, solamente así, porque les llama uno y no vienen, ni caso nos hacen", agregó.

Esther, otra afectada, comenta que los trabajadores de la paramunicipal ya les dijeron que el problema es la línea principal y que se requiere cambiarla por completo, pero el detalle es que no les dicen para cuándo.

Añadió que algunos colonos están batallando desde hace casi un año, pero la situación se agravó cuando pasaron los huracanes “Nora” y “Pamela”.

"El lunes vinieron a destapar y cuando se fueron ya estaba otra vez ahí, dicen que mientras no se reponga la línea principal así va a estar, ya no queremos ni comer, por la peste, y para no ir al baño", añadió.













