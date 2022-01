Viven mala temporada pescadores de camarón de Escuinapa

Escuinapa, Sin.- Al considerarla como un negocio incosteable para las organizaciones pesqueras, Juan Manuel Cortés, presidente de la federación de cooperativas "Puerta de México Libre", calificó como mala la actual temporada de capturas de camarón.

El líder del sector pesquero, informó que las seis organizaciones que se encuentran adheridas a esta federación alcanzaron a recibir entre tres y cinco toneladas de camarón.

"La temporada fue mala, porque una cooperativa con tres, cuatro o cinco toneladas, no es ningún provecho en comparación con lo que estás invierten para poder trabajar".

Expuso que al inicio de la temporada de capturas, que fue a mediados del mes de septiembre de 2021, fueron pocos días los que las cooperativas se mantuvieron recibiendo el camarón, por la misma situación que no era costeable para la organización y tampoco para los pescadores.

"No retiramos del agua porque esto es un negocio, al ver que no es conveniente, no puede haber más egresos que ingresos y pues que la gente siga sacando lo poco que hay, porque de lo contrario están obligados a entregar una parte de su producto a la cooperativa y pues no podemos sacrificar al socio de esa manera".

Agregó que actualmente, hay pescadores que continúan acudiendo a capturar camarón, quienes por su propia cuenta buscan la manera de comercializarlo y con ello ganar un peso para poder sostener a sus familias.

Para concluir, informó que de acuerdo al registro de arribos de camarón que se tuvieron, fue poco menos de 30 toneladas de camarón lo que recibieron entre todas las cooperativas.













