Se destapan diputados que buscarán alcaldía de Guasave y Mazatlán en el 2024

Culiacán, Sin.- Dos diputados de la 64ª legislatura ya han expresado públicamente sus deseos de cambiar el curul por la silla grande en los cabildos de Mazatlán y Guasave. Se trata de Celia Jáuregui Ibarra y Feliciano Valle Sandoval.

La legisladora detalló que ya ha levantado la mano para figurar en las casillas del 2024 como la candidata por el Frente Plural.

De manera breve, la congresista, que ha presentado 14 iniciativas (11 en conjunto y 3 individuales) en dos años de legislatura, relató que lleva 14 años en la política y en el próximo año pretende alcanzar la alcaldía de Mazatlán.

"Hace unas semanas tomamos la decisión de levantar la mano también. Yo también quiero buscar la posibilidad de posicionarme y ser la mejor opción que este frente presente el año que viene", expuso.

Cambio de bando

Por otro lado, Valle Sandoval, quien ha presentado 19 iniciativas (13 en conjunto y 6 individuales), también ha dejado ver sus ganas de dirigir un ayuntamiento, el de Guasave.

Sin embargo, el caso del diputado ha sido distinto al de Celia, puesto que ha sido criticado porque piensa figurar en las casillas por Morena, dejando atrás su etapa como militante y figura del PRI.

Ricardo Madrid dijo que por el momento no está buscando la alcaldía de Culiacán. Foto: Cortesía | PRI

En entrevista, el congresista relató que comenzó a recibir invitaciones, pero su participación en el partido guinda se volvió tangible tras la visita de Claudia Sheinbaum en Los Mochis.

"Tomé la decisión de declararme a favor de Claudia Sheinbaum, nos vamos a unir al proyecto de la doctora porque creemos que ella debe dirigir el destino del país en el próximo sexenio", declaró.

Incertidumbre

Otro nombre de un integrante del pleno que se rumoreaba tenía intenciones de competir por una alcaldía era Ricardo Madrid Pérez.

En este caso, se decía que el diputado del PRI aspiraba a buscar la presidencia municipal de Culiacán, sin embargo, la solicitud de expulsión del partido en su contra ha puesto en duda su participación política bajo el cobijo del partido tricolor.

"Hasta que no cerremos ese capítulo, no podemos pensar en ningún espacio. Si así fuera, no seríamos serios ni nos comportaríamos conforme a los tiempos que estamos viviendo", dijo.