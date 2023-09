Fernando Pucheta busca contender por la presidencia de Mazatlán por Morena

Mazatlán, Sin.- Fernando Pucheta destapó este martes al mediodía su interés de ser el candidato a la presidencia municipal de Mazatlán por Morena.

“Primero que nada les manifiesto mi respeto a todos aquellos que como yo, a través de la política, se suman al interés de querer, en la próxima contienda del 2024, estar al frente de la administración de Mazatlán. Lo hago hoy convencido de que me sumo al gran proyecto de trabajo que habrá de realizarse para lograr la presidencia de la República por parte de la doctora Claudia Sheinbaum”, señaló en rueda de prensa.

El exalcalde priista aseguró que en los últimos años ha caminado como un sinaloense comprometido con el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, a quien siempre le ha expresado no solo su admiración y respeto, sino también un profundo cariño.

“Es un hombre que está sacando adelante a Sinaloa, son los presentes los que cuentan, hoy llego como un hombre libre, que tiene la capacidad de saber lo que se tiene que hacer para sacar adelante a Mazatlán”, enfatizó.

Pucheta resaltó que le interesa participar con Morena porque ha encontrado en el partido muchas cosas en común con el trabajo que él realiza.

“Tengo cosas en común con este gobierno en mi acción particular de lo que hago todos los días, un gobierno humanitario donde estén primero las necesidades de aquellos que menos tienen, por eso encajo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ese es el Fernando Pucheta de hoy, el de ayer y el de siempre, sin olvidar sus raíces. Me interesa participar con Morena, soy un hombre libre en este momento, en su momento me separé del partido en el que milité por muchos años”, agregó.

Al cuestionarle qué pasaría si no es el elegido por Morena para representarlo en las boletas en los próximos comicios electorales, Pucheta dejó claro que seguirá trabajando como hasta ahora lo ha hecho.

“Soy un hombre convencido de que en el día a día tenemos un compromiso y una obligación y mi compromiso es trabajar por la sociedad en la que vivimos, cuando un integrante de la sociedad tiene un problema, el problema es de todos. Hoy en este día les hago patente mi interés, pero también mi respeto y comprensión a todos aquellos que de alguna manera manifiesten lo mismo que yo. Soy un hombre de bien y aquí estoy, soy un hombre que sabe cómo gobernar, que sabe lo que Mazatlán necesita para salir adelante y sé hacer las cosas, hoy las sé hacer mejor que antes”, puntualizó.

Para saber

Fernando Pucheta fue presidente municipal de Mazatlán por el PRI en el periodo 2017-2018, aunque renunció a la alcaldía en abril de 2018 para buscar reelegirse en el puesto, pero perdió en la contienda contra Luis Guillermo Benítez Torres, representante de Morena.

En 2021 volvió a competir como abanderado del PRI-PAN-PRD, pero perdió de nueva cuenta con el “Químico” Benítez Torres y Morena.

En junio de 2023 renunció al Partido Revolucionario Institucional, donde militó por 30 años.