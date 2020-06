Se contagia más del 30% del personal médico en Sinaloa

Mazatlán, Sin. El índice de contagio de Covid-19 en personal médico del sector Salud público de Sinaloa, es muy alto, superior al 30%, mientras que en el sector privado es casi nulo, lo que significa que las infecciones tienen que ver con el equipo de protección personal y los protocolos de seguridad que se siguen en los hospitales; señaló el médico internista, Héctor Velasco Serrano.

Local Malecón de Mazatlán vacío, ciudadanos mantienen la cuarentena

Llama mucho la atención el por qué se contagian, forzosamente tiene que ver con el equipo de protección personal, no se están dando los suficientes, y las medidas de protección personal no son las adecuadas, si se están contagiando no son las adecuadas, porque si lo comparamos con el medio privado, afortunadamente, yo no he visto ningún contagio en las áreas Covid-19. Héctor Velasco Serrano





Dijo que no se tiene conocimiento de un sólo caso de contagio entre el personal médico que trabaja en la Central Médico Quirúrgica, el hospital Sharp, la Clínica del Mar o en La Marina.

Y eso tiene que ver con las medidas de protección personal, pero aquí somos bien estrictos desde que entramos y salimos, todo se hace con mucho protocolo y con todo el equipo de protección personal, que desafortunadamente el sector Salud público no lo tiene. Héctor Velasco Serrano





Estadísticamente hablando, agregó, el personal médico que va a atender pacientes en el área Covid-19 del sector público, en Sinaloa, se va a infectar, de ahí que haya varios médicos, camilleros y enfermeras muertos, mientras que otros están graves.





Jesús Guzmán | El Sol de Mazatlán





En el sector público te mandan a la ‘guerra sin fusil’, con tu batita y tu cubrebocas, y que Dios te ayude, eso no, por eso es que el porcentaje de infección de medio hospitalario público es muy alto, de más del 30%. Héctor Velasco Serrano





De acuerdo a la Plataforma Nacional de Vigilancia y Epidemiológica Covid-19, con corte al 12 de junio de 2020, en Sinaloa había un registro de mil 318 casos confirmados y 17 defunciones de trabajadores de la salud.

De los casos confirmados, 398 son médicos, 577 enfermeras, 10 dentistas, 29 laboratoristas y 304 otros trabajadores de la salud. Y de las defunciones, 8 médicos muertos, 4 enfermeras, 1 laboratorista y 4 trabajadores más, de los que no se especifica su función.





También lee: ‘Llueven’ reclamos por obras de remodelación en avenidas





El gobierno estatal informó que se han invertido 85 millones de pesos en insumos y equipo médico, entre las que se incluye la compra de 160 camas, además de equipo de rayos X portátil, desfibriladores y tomógrafo, material que se entregó a hospitales públicos.

Sin dar cifras, el gobierno señala en su micrositio Covid-19 que con esta inversión ahora el personal médico de instituciones públicas de la salud, cuentan con mascarillas, batas, trajes de alta protección, botas, gorros y guantes quirúrgicos.

Sin embargo, personal médico de la clínica del Issste colocó recientemente una lona, donde se leía que los trabajadores de esa institución trabajaban bajo protesta, por falta de material e insumos para tratar a pacientes Covid-19.

“No tenemos apoyo de las autoridades correspondientes, nos urge equipo de protección para los trabajadores, y poder proteger a derechohabientes”, se leía en su mensaje de emergencia colgado de la puerta principal de la clínica.

El personal médico solicitaba principalmente goggles herméticos, overoles desechables, guantes de nitrilo y mascarillas N95.

Esta semana, una nueva lona fue colocada por trabajadores de la clínica en la que se leía: “Informamos a nuestros derechohabientes y al público en general que por el aumento, hemos excedido nuestra capacidad para atender a pacientes con coronavirus Covid-19, y no contamos con más camas disponibles, agradecemos su comprensión”.

CASOS EN SINALOA

398 médicos

577 enfermeras

10 dentistas

29 laboratoristas

304 otros trabajadores de la salud

TOTAL: 1,318 casos confirmados y 17 defunciones.

FUENTE: Plataforma Nacional de Vigilancia Epidemiológica SISVER/SINAVE-COVID-19

Jesús Guzmán | El Sol de Mazatlán

















Lee más aquí ⬇





Local Lamentan apatía de ciudadanos ante el Covid-19 Local Sinaloa llega a los 5 mil 400 pacientes por Covid-19 Local No habrá cierre de negocios en Escuinapa