No habrá cierre de negocios en Escuinapa

Escuinapa, Sin.- A pesar del incremento de casos de Covid-19 en el municipio, los comercios no se cerrarán, aseguró el Alcalde Emmett Soto Grave.

El presidente fue claro al comentar que en el municipio no se contempla aplicar esta medida de cerrar los establecimientos no escenciales.









No vamos a cerrar los negocios, eso ya no se contempla aplicar aquí en el municipio, tanto los negocios escenciales como no escenciales que están trabajando, se mantendrán abiertos, solamente con las mismas medidas preventivas Alcalde Emmett Soto Grave.









Soto Grave externó que ya es competencia de cada ciudadano el tomar la decisión de acudir o no a realizar compras.

Asimismo, dijo que la misma ciudadanía debe ser vigilante de que los establecimientos cumplan con las medidas preventivas necesarias.









Le pido a la ciudadanía que me ayude, si van a una tienda escencial o no escencial y el comerciante no cumple con las medidas sanitarias, no se meta a esa tienda, vaya y compre a otra tienda que sí cumpla, y no nada más eso, denunciélo Emmett Soto Grave.













EN ALERTA

El alcalde de Escuinapa reiteró que aunque no se contemple el cierre de negocios, se clausurará todo aquel que no cumpla con las medidas.

































