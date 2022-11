Se cancela remodelación en El Corazón del paseo del Centenario en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- A falta de permiso por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) los trabajos de remodelación en la glorieta El Corazón en el paseo del Centenario se suspenden definitivamente, informó el director de Obras Públicas, Luis Gerardo Nuñez Gutiérrez.

Respecto a los avances que ya llevaba la obra, la instalación de mesas y sillas de concreto, así como el levantamiento de una base para colocar un monumento, dijo que se dejarían ahí por el momento para el disfrute de los visitantes en lo que sale el resolutivo de la dependencia federal.

Por esta razón, agregó que tampoco es seguro que se vaya a colocar ahí el monumento a José Alfredo Jiménez, objetivo principal que tenía este proyecto de rehabilitación.

El funcionario municipal indicó que hasta la fecha en que fue cancelada la obra se le había invertido un millón 600 mil pesos.

"Lo vamos a dejar funcionar para que los visitantes, que es turístico, disfruten otra vez del mismo corazón. Lo más seguro es que no se vaya a colocar (monumento a José Alfredo Jiménez) pero la otra semana vamos a sacar el resolutivo de cómo va a ser y se les va a decir en tiempo y forma (...) Todavía no ha salido y vamos a dejarlo como estaba relativamente, no se va a continuar", declaró.

Antecedentes

El pasado 28 de septiembre por falta de permisos federales, inspectores de Semarnat y Profepa procedieron a clausurar los trabajos de rehabilitación que se llevaban a cabo en esta glorieta ubicada en el paseo del Centenario.

Este espacio fue sometido a un proceso de remodelación con la finalidad de convertirlo en un lugar completamente turístico y con nuevas amenidades para reubicar ahí el monumento de José Alfredo Jiménez, compositor del corrido de Mazatlán.