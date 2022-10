Acusa “Químico” a Semarnat de no entregar permisos para hacer obras

Mazatlán, Sin.- El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, acusó a las autoridades de Semarnat en Sinaloa de no actuar rápido con la entrega de permisos para continuar con las obras en la glorieta del corazón en el Paseo del Centenario.

Comentó que tienen otros dos permisos que han solicitado desde hace tres años y que la autoridad federal ni siquiera les ha contestado.

“Ni siquiera nos han contestado, es una secretaría que yo creo que no trabaja, tengo tres años que solicité que remodelaran Olas Altas, las banquetas que van a la playa, ya ha habido accidentes de gente que se cae, ya tuvimos un muerto en la avenida Del Mar por lo mismo y ni siquiera nos contestan, tenemos múltiples oficios. Entonces, hicimos lo mismo y como no nos contestaban nos pusimos a trabajar, si nos esperamos a que nos contesten, pasan los años, la ciudad no camina”, dijo.

Comentó que ya están hablando con las autoridades y que si no les contestan, se van a amparar, para que los dejen trabajar en la glorieta del corazón.

Incluso comentó que no sabe si existen estas dependencias federales, ya que no conoce ni a sus titulares y que jamás se han acercado al Ayuntamiento a entablar un diálogo.

Rechazó darle un “jalón de orejas” al director de Obras Públicas, puesto que consideró que él no tiene la culpa, ya que él les dice que hagan tal obra y ellos tienen que saber qué hacer.

Cuestionado sobre si la autoridad federal les ordena que retiren lo que ya construyeron en la glorieta del corazón, respondió que no lo van a hacer.

EVENTOS EN MAZATLÁN

Recién llegado de Kansas City, a donde acudió para participar en la reunión continental de NASCO, que congrega a líderes políticos y empresariales de alto nivel de México, Estados Unidos y Canadá, el alcalde dijo que trae muchos eventos importantes para este destino turístico para los próximos meses.

"Tendremos, primero, la reunión de NASCO Intercontinental en el 20224, es compromiso, luego les voy a enseñar el oficio; segundo, este viernes que viene, viene el Summit de los hoteles más importantes del mundo, porque Mazatlán ya despertó el interés, y el 1 y 2 de diciembre vienen todas las empresas más importantes de la aviación de aeronáutica, vienen a tener su reunión de consejeros, porque Mazatlán se escucha por todos lados", concluyó.