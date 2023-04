Se cae a pedazos la Calle Felipe Ángeles de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- La calle Felipe Ángeles, que se encuentra en la colonia Francisco Villa de Mazatlán se encuentra totalmente plagada de baches y grietas desde hace más de un año, siendo esto un problema para los habitantes del asentamiento.

Refugio Solís, es una vecina que habita en la calle Toma de Agua Prieta, ubicada a un costado del lugar, asegura que desde hace más de un año han estado batallando con los baches y hendiduras que hay sobre la vialidad.

Puedes leer: En Mazatlán las playas continúan amaneciendo con basura

"Desde hace más de un año que hemos estado batallando con este problema, son varios baches y muchas grietas las que hay, está todo este lugar, parece que le pegaron con martillos, se batalla mucho para pasar por aquí, si vas en bicicleta, moto, o carro, tienes que pasar con muchísimo cuidado, porque si no te estampas, y está buena la caída”, dijo la vecina del lugar.

Añade que recientemente, ocurrió un accidente, cuando un carro al querer pasar por el lugar de noche, no logro ver los baches a tiempo, y termino chocando y atascándose en la vialidad.

"Aunque gracias a dios no hubo personas heridas, estuvo feo el choque, el muchacho venía manejando el carro, y de repente como que no vio que había varios baches y la calle esta toda desparpajada, que se estampó en un bache, y se atascó, di que no paso algo mayor, solo los daños materiales, que me imagino que salieron caros, pero este tipo de cosas se pudiera evitar", añadió

Mientras que el encargado de una tienda señala que ya se han realizado reportes de parte de los vecinos, pero que, hasta la fecha, nadie ha acudido a reparar el sitio.

Foto: Efrén Palacios | El Sol de Mazatlán

"Pues ya reportaron los vecinos de aquí, y no han venido, han de tener la agenda llena los trabajadores que tienen que hacer este trabajo, porque de plano esta olvidada esta calle, por lo bajito un año tiene este problema”, señaló Mauricio, comerciante de la calle Felipe Ángeles.

El origen

Los vecinos del lugar atribuyen este problema a las fugas de drenaje que se han presentado durante los últimos años, junto con la época de lluvias, pues afirman que estos motivos han sido las principales causas de esta problemática.

"Por aquí seguido hay problemas ya sea de fugas de agua, o cuando es época de lluvia se hace un cochinero, yo pienso que ese ha sido el principal problema de todo esto”, añadió Refugio.