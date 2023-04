En Mazatlán las playas continúan amaneciendo con basura

Mazatlán, Sin.- Con la llegada de miles de turistas a Mazatlán para disfrutar del puente largo, la basura continúa siendo un problema en la zona costera del puerto.

Durante la mañana del día sábado se podían encontrar múltiples desechos, como lo son botellas de bebidas alcohólicas, bolsas de plástico, colillas de cigarro, comida desparramada en la arena, y múltiples desechos que los operadores de limpieza tuvieron que retirar a primera hora.

"Desde temprano estamos aquí limpiando, hubo muchita basura, no me lo esperaba, aunque los días viernes para amanecer, sábado, siempre hay basura, ya se les hizo costumbre venir y agarrar las playas de cantinas, recogimos muchas, botellas de cerveza, colillas de cigarros, y un desparramadero de comida", comentó Pablo, quien limpiaba la playa en Playa Norte.

Una limpiadora de la zona de playas, comenta que esto ha sido una constante durante los fines de semana, y los días lunes, en especial cuando hay turismo, señalando que no importa la cantidad de personas que acudan a las playas, pues estas dejan su basura en el lugar.

"Es un problema con el que ya tenemos rato batallando, que tiene que vengan unas cuantas personas a la playa nada más, de todas maneras dejan su cochinero aquí, y no les importa, cuando hay turismo se nota más este problema, porque muchos no tienen la higiene para llevarse sus desechos de aquí, si hay mucha o poca gente, no importa si esas personas dejan su atasque por aquí", dijo Miriam, operadora de limpieza.

Además, la recolectora añade que algunas personas han estado agarrando como baños públicos algunas zonas de la playa, pues asegura que en algunas partes se llegaron a encontrar botellas con orines, así como en algunas paredes que se encuentran en la playa.

"Son puercos, porque hasta orines había en unas botellas de alcohol, y en algunas paredes olía a vil orines, nada les cuesta buscar un baño, y pedir permiso o pagar en algún restaurante por hacer sus necesidades, pero prefieren ensuciar algunas partes de la playa, más de lo que ya están", añadió Miriam.