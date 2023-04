En alerta vecinos del Cerro de la Nevería en Mazatlán por postes en riesgo de colapsar

Mazatlán, Sin.- Un par de postes que pertenecen a la Comisión Federal de Electricidad, están al borde del colapso, lo cual causa temor entre los habitantes de la calle Jesús Carranza, ubicada en el Cerro de la Nevería en Mazatlán.

Una ama de casa de la calle Jesús Carranza, afirma que está situación ya lleva más de seis años, y que a pesar de los múltiples reportes que se han realizado, nadie ha acudido a atender la problemática.

"Nunca me ha tocado ver que nadie se acerque a checar estos postes, es un riesgo muy grande porque están a nada de caer, cada día están más chuecos, hemos reportado los vecinos que vivimos aquí, porque hay quienes son de fuera y solo vienen de vacaciones, pero los que somos de Mazatlán, ya estamos cansados de que ignoren nuestro llamado", dijo Betty Hernández, vecina del lugar.

Además, la vecina señala que esta situación representa un grave riesgo, sobre todo por la infinidad de turistas, y de transporte público que transitan por el área.

"Estos postes representan un riesgo muy grande para las personas que normalmente pasan o viven en esta zona aunque sea una calle tranquila, por aquí transitan muchas personas, pasan muchas pulmonías, aurigas, que van para el restaurante que está aquí cerca, también hay personas que pasan a hacer ejercicio, es un riesgo, y no van a trabajar en ello hasta que pase una tragedia", añadió la vecina.

Antecedente

A pesar de que hay dos postes inclinados, hay otro que hace aproximadamente cinco meses cayó a mitad de la calle, siendo los mismos vecinos los que hicieron a un lado de la calle el poste, hasta que días después trabajadores del ayuntamiento acudieron a limpiar el desastre que había en la calle.

"Un poste se cayó en medio de la calle, no se me olvida que sonó muy feo, tardaron como dos días en hacerlo a un lado, hasta que los vecinos se cansaron y lo pusieron en la banqueta, ya después vinieron trabajadores del ayuntamiento para limpiar, pero hasta ahí, no hicieron nada más”, agregó Betty Hernández.