En condiciones decadentes las calles de Pradera Dorada

Mazatlán, Sin.- Desde hace varios meses los vecinos del fraccionamiento Pradera Dorada han batallado con distintos problemas, como lo son la basura que se deja regada, la maleza crecida, las lámparas que tienen el cableado por fuera, e incluso una toma de luz sin tapa que ha estado causando estragos.

"La maleza está crecida y los cables esos pueden ser un gran problema porque algún niño o alguien puede quedarse pegado ahí, tenemos varios problemas, que es eso que la basura la dejan regada en la banqueta, y hasta una toma de luz sin tapa, llena de basura y hojas, se tienen que poner en ese aspecto, todos estos problemas se juntaron y ahora nosotros como vecinos pagamos los platos rotos", mencionó Casandra Ibarra, vecina de la calle San Erico.

Además mencionan que debido a toda la maleza que ha crecido en baldío y en las banquetas, temen por la proliferación de animales ponzoñosos que ya rondan en las calles del fraccionamiento.

"Nada más es cuestión de fijarse el estado en el que estamos, toda esa maleza que hay en los baldíos es peligrosa, sobre todo porque salen animales de ahí, el otro día se metió a mi casa una rata que parecía conejo de lo grande que estaba, aparte los ciempiés que no faltan, y algunas ramas que hay entre la maleza tienen cadillos y espinas, pero lo que más nos tiene con nervios son los animales que hay," añadió la vecina.

Los habitantes del sector exigen que se solucione. Foto: Efrén Palacios | El Sol de Mazatlán

Asimismo, afirmaron que las distintas problemáticas ya han sido reportadas en múltiples ocasiones a las distintas autoridades.

"De mi parte ya reporte el problema de la maleza y por ahí otros vecinos se molestaron y llamaron para que vinieran a meter esos cables al poste de luz, y ni se diga lo de la basura que está regada, se batalla para que se la lleven, no hay necesidad de que se quede tanto día ahí", agregó.

Banquetas en mal estado

Además de todos los problemas con los que ya cuentan, algunas banquetas del fraccionamiento se encuentran en condiciones deplorables, pero son escondidas por la maleza crecida que hay sobre de ellas, además de la falta de mantenimiento que tienen, pues están llenas de polvo.

"Están llenas de polvo esas banquetas, no se nota mucho porque las plantas que hay lo disfrazan, pero están horripilantes en verdad, no sé cómo es que no atienden este problema, para su buena suerte la gente mejor se va por la banqueta, porque no se puede caminar por ahí", expresó Clarisa Ibarra.