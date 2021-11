Se busca legalizar el derecho de trabajadores de salud para basificaciones

Culiacán, Sin.- En la segunda mesa de diálogo entre la Secretaría de Salud y trabajadores de la salud, para el proceso de asignación de bases, el Director Jurídico y Normatividad, Carlos Pérez, aseguró que se buscará legalizar el derecho de los colaboradores.

A través de un comunicado, el director, señaló que se establecerá un sistema por escalafón donde se refleje la antigüedad de cada uno de los trabajadores y con base a ello se dará la asignación de plazas.

“Aquí creo yo que tenemos una gran área de oportunidad, no solamente es ver sobre sus bases, es también defender los derechos de lo que no es tan aquí, de los que ustedes tienen voz y los que no tiene voz, regularizar de acuerdo a lo que es el reglamento de escalafón", expresó.

En las mesas de diálogo participa una comisión que representa a más de tres mil trabajadores del sector salud de contrato, quienes en reiteradas ocasiones se han manifestado por las irregularidades que se presentan en las basificiaciones.

En la construcción de nuevos acuerdos participan también, el Subsecretario de Administración y Finanzas, Julio Cesar Quintero Ledesma; Jefa del Departamento de Operación y Movimientos de Personal, Concepción Martínez Madrigal. La tercera sesión se llevará a cabo el próximo ocho de noviembre.

Cabe destacar que por compromiso del Presidente, Andrés Manuel López Obrador y el Gobernador, Rubén Rocha Moya, durante su administración se dará celeridad a las basificaciones de los trabajadores de salud.













