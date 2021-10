Revisión ginecológica en mujeres es importante para detección de cáncer

Culiacán, Sin.- En Sinaloa, es importante que las mujeres se realicen revisiones ginecológicas de manera anual para que, en caso de presentarse un cáncer, se detecte en una etapa temprana, destacó el Médico Especialista en Oncología Ginecológica, Jesús Ramón Álvarez Mondaca.

Como parte de su conferencia “Cáncer de mama un enemigo cercano”, explicó que en el 90 por ciento de los casos, las mujeres son diagnosticadas con un cáncer avanzado lo que deriva a un tratamiento costoso, doloroso y prolongado.

Local Se manifiestan trabajadores de la salud en Hospital de la Mujer

Detalló que a nivel nacional la tasa de mortalidad por cáncer de mama es de 17.19 defunciones por cada 100 mil mujeres de 20 años o más.

“La solución del cáncer de mama no es la mamografía, ya que no todas las vidas se salvan con la detección precoz y no todos los cánceres son detectados con este método, pero hasta que no se descubra como prevenirlo, se encuentre una cura universal o un mejor método diagnóstico, el screening mamográfico es la mejor oportunidad que tienen hoy las mujeres para reducir la posibilidad de morir por un cáncer mamario”, expresó.

A través de un comunicado, la jefa del Programa de cáncer de la Mujer, Ana Isabel Acosta Mendoza, precisó que Sinaloa cuenta cinco clínicas de colposcopías; HG Mochis, HG Guasave, Hospital de la Mujer, Instituto Sinaloense de Cancerología y HG Mazatlán.

Asimismo, se tienen 10 mastógrafos disponibles para la población; Los Mochis, Guasave, Guamúchil, UNEME Dedicam (2) uno de tamizaje y otro con esterotaxia para biopsias, CSU Culiacán (unidad móvil dos), Mazatlán, Escuinapa, HG Eldorado, Unidad Móvil Uno.

Informó que en 2021, la Secretaría de Salud ha realizado 6 mil 358 Papanicolaou a mujeres con vida sexual activa, 4 mil 028 mastografías a mujeres de 40 a 69 años de edad y 4 mil 238 muestras de VPH a mujeres de 35 a 64 años de edad.









Lee más aquí:

Local Aprueban diputados crear la Secretaría de la Mujer