Saturan banquetas en la zona comercial de la colonia Juárez

Mazatlán, Sin.- Comercios de comida, ropa, electrónica, entre muchos otros giros, obstruyen el paso de los peatones que circulan por la zona comercial de la colonia Juárez de Mazatlán.

Si bien esto no es una molestia para la mayoría de la ciudadanía, hay quienes opinan que debería de existir un orden.

"Cuando bajo de mi casa para esperar el camión, es una incomodidad tremenda, porque en ocasiones hay sangre ahí, o se encuentra resbaloso debido al cochinero que dejan las carnicerías, o dejan las cajas donde traían a los animales, no todos los comercios son así, aclaro, pero ese tipo de acciones incomodan bastante", comentó Nayla Torres, habitante de la colonia Juárez.

Además las personas que circulan por el lugar aseguran que algunos comerciantes se molestan porque las personas pasan cerca de los puestos de ropa y de novedades, sin comprar nada.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"No se me hace justo que por tener invadidas las calles uno no puede ni pasar por ahí, a nosotros seguido se nos señala por eso, como ciudadanos tenemos ese derecho, no está mal que vendan o que tengan sus puestos, lo que sí está mal es que se adueñan de las calles o de las banquetas, se enojan porque pasamos por ahí, hasta nos dicen que porque tanta pasadera", comentó Dámaris Castañeda, vecina del lugar.

Problemas con el estacionamiento

Comerciantes ubicados frente al mercado Miguel Hidalgo de la colonia Juárez aseguran que en los últimos días han tenido problemas con personas que han querido estacionar sus vehículos a un costado de sus locales.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"Ya hace unos días, unas personas que aparentemente no conocen las reglas, quisieron estacionar su camioneta aquí, a un costado del puesto, pero no se puede y no nada más porque yo lo diga, tampoco se puede porque pasan camiones, se molestaron y se portaron muy groseros, pero gracias a Dios llegó un policía de Tránsito y los regañó, pero sí han ocurrido varios casos", comentó Jorge Calderón, comerciante de la colonia Juárez.