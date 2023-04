En Mazatlán “construyen” casa en la banqueta

Mazatlán, Sin.- A base de muebles viejos, madera, cartón y colchones, una pequeña “vivienda” fue edificada por indigentes sobre la banqueta de la calle Rosales, en el Centro de Mazatlán, entre Zaragoza y Morelos.

Hace aproximadamente un mes, los vecinos de la zona vieron como de la noche a la mañana apareció esta curiosa edificación y no le tomaron mucha importancia hasta que algunos indigentes la convirtieron en su hogar, lo que les empezó a provocar algunas afectaciones.

"Me parece muy injusto que se haga una casa y todo en la banqueta, no se dan cuenta de que obstruyen el paso, se adueñaron de la banqueta, es injusto, porque ahora tenemos que andar buscando el modo para pasar, comprendo que no tengan un hogar, pero tampoco es para que se adueñen de la calle", comentó Luis Alarcón, vecino de la calle Rosales.

Afirmó que previamente había una casa abandonada en la esquina donde actualmente está la “vivienda”, pero desde que fue demolida por sus dueños se quedaron a dormir en la banqueta y luego construyeron su "hogar" a base de muebles viejos y cartones.

"Ahora ya hasta casa tienen, pero es un cochinero, muchísima basura, no es posible que las autoridades no hagan nada con ellos después de ver todo el cochinero que hay y una peste muy fea, los comercios de por aquí ya también se han quejado, porque puede ser peligroso para ellos, pero seguimos en las mismas", añadió el vecino.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Autoridades no responden

A pesar de los reportes que se han realizado al Ayuntamiento para que las autoridades correspondientes retiren todo lo que da pie a la “casita”, a la fecha no lo han hecho.

"Ya hemos llamado al Ayuntamiento, pero no vienen, la única vez que han venido fue para darse una vuelta, ni se bajaron ni nada, sólo vieron, ojalá y ya se comiencen a tomar medidas, porque no se puede seguir así, invadieron las banquetas y se adueñaron de ella, queremos una solución pronto".