Sara Brady es la joven del hula hoop en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Sara Edith Brady Lamas, es una joven mazatleca estudiante de Psicología Clínica en el Instituto Tecnológico Superior de Sinaloa, es también artista visual; su fuerte es la pintura y costea sus estudios vendiendo sus obras de arte.

La crisis que ha dejado la pandemia por el coronavirus puso a "tambalear" su principal fuente de ingreso y ante la necesidad decidió lanzarse al mundo del arte urbano o callejero.

Con la técnica del hula hoop, en los principales cruceros de la ciudad brinda un espectáculo a cambio de unas propinas.

"He estado rodeada por esta influencia por mucho tiempo de parte de mis amigos que se dedican al circo. A mí siempre me gustó el aro, me considero una artista multidisciplinaria, se me ofrece la oportunidad y por la crisis me decidí y ya tengo un mes haciendo esto", contó.

Cuando era niña tomaba clases de ballet y echando mano hoy de esos conocimientos, fusiona ambas técnicas y estilos.

"Cuando estaba pequeña tomaba clases de ballet, eso me ha ayudado a manipular mi aro, porque me gusta mucho hacer giros, lanzar patadas y mantener ese balance y combinándolo con esta libertad que me da el aro, de manejar el viento a mi favor, de moverme, puedo crear movimientos más expresivos e interesantes", explicó.

Foto: Carla González | El sol de Mazatlán

ESTIGMA

En Mazatlán, afirma, hay una gran comunidad y una escena circense muy bonita, de la cual tiene el orgullo de empezar a formar parte; en el puerto hay mucho talento y además es muy diverso, algunos trabajan con fuego, otros con el monociclo o haciendo malabares.

Foto: Carla González | El sol de Mazatlán

"Hay muchos estigmas acerca del arte callejero. Soy estudiante, soy artista, tengo mi oficio y las personas que se dedican al semáforo no siempre son drogadictos, personas deshonestas que roban o que utilizan el dinero que les das de buena fe para fines no buenos; hay de todo en la calle, es un oficio dingo y merece respeto", expresó.

ACOSO

Trabajar en la vía pública no solo implica estar expuesta a los accidentes viales o a la discriminación, también se sufre acoso y violencia.

"Es el problema que más encuentro a la hora de venir a trabajar a la calle, que los hombres, por ver que estoy dando un espectáculo, aunque es muy breve, creen que tienen el derecho a acosarme o creen que yo les debo algo o que yo estoy interesada de estar con ellos en alguna forma sexual, no es así, lo único que yo quiero es pagar mi escuela y las cuentas que como todos tenemos que pagar", expresó.

Foto: Carla González | El sol de Mazatlán

No obstante, así como ha tenido malas experiencias también ha tenido buenos momentos gracias a la calidad de los mazatlecos.

"Me encanta mi tierra, me encanta Mazatlán, las personas son muy cálidas; me gusta cuando queda una pulmonía al frente y trae música, porque pone ambiente e improviso un show", agregó.

RUTA

Su ruta de semáforo depende del día, pero comúnmente se le puede observar por la franja turística.

"Trato de hacerlo diario, por la necesidad que tengo de pagar la escuela, me siento muy orgullosa de decir que me ha ayudado a pagar la colegiatura. Hago una ruta de semáforo, la zona de Monos Bichis me gusta mucho, también en la Zona Dorada y en La Marina", mencionó.

Foto: Carla González | El sol de Mazatlán

La joven de apenas 20 años de edad empezó desde los 16 en el mundo del arte, al principio fue su hobbie, hasta que descubrió que era su verdadera pasión, desde entonces poco a poco se ha ido consolidado y su propósito es ser cada día mejor en lo que hace.

PARA SABER

En sus redes sociales Instagram y TikTok la pueden encontrar como @Sarabrady_art. Ahí comparte sus trabajos, sus obras de arte y cuenta también momentos y experiencias de su día a día.









