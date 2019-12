Una vida entre periódicos y revistas

El Internet cambió al mundo, en algunos casos para bien y en otros para mal. Y ahí en ese punto en el que la tecnología transformó a los medios de comunicación con la aparición de las redes sociales, se quedaron estancados los tradicionales vendedores de revistas, que en la actualidad están al borde de la quiebra, pues las ventas han disminuido considerablemente.

Local Hermilo Cortez trabaja la madera con pasión

El mundo de la información vive en una evolución constante. Un primer paso fue el paso de los contenidos de las revistas y periódicos impresos a su contraparte digital, para que se pudiesen leer desde la pantalla de la computadora. La penetración de los medios digitales es tan grande en la sociedad, que la impresión en papel empieza a desaparecer poco a poco.

El mundo de las revistas sobrevive a la revolución que el Internet ha generado en la sociedad. Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

El número de puestos que venden revistas y periódicos ha disminuido considerablemente, pues muchos de los que se dedicaban a la venta de estos artículos no lograron adaptarse a la situación de crisis, y muchos traspasaron, vendieron o cerraron sus negocios.

Las publicaciones de chismes de la farándula en México, son las que mantienen vivo al único puesto de revistas que queda en el mercado municipal José María Pino Suárez en Mazatlán.

Rogelio Manjarrez Cruzera apenas un jovencito de 16 años cuando empezó acompañar a su abuelo al puesto que heredó y que ha trabajado desde hace 56 años, sin embargo, el Internet ha dejado prácticamente fuera del negocio a la industria de las revistas y periódicos; poco a poco han ido desapareciendo las publicaciones, los distribuidores y puestos.





Empecé ayudándole a mi abuelo, seguí y aquí me quedé, mi papá estuvo poco porque él era agricultor y ganadero. Como mi abuelo ya estaba mayor, yo desde chiquillo aprendí y era quien le ayudaba, el sólo cobraba, yo iba por las revistas, las acomodaba. Las historietas ayudaron para que me hicieran quedarme aquí Rogelio Manjarrez Cruzera





En esa época,recuerda,estaban muy de moda las historietas como el Pato Donald, Periquita, El Llanero Solitario, Lágrimas y Risas, Memín Pingüín y de nota roja, como Alarma, Alerta, también se vendían periódicos nacionales y locales.





Me quedaba lelo viendo las portadas porque eran muy bonitas en aquellos años, y me servía porque le ayudaba a mi abuelo y leía todas esas historietas Rogelio Manjarrez Cruzera





Luego siguieron las revistas como TVyNovelas, TV Notas y las juveniles e infantiles, pero fueron desaparecieron por falta de venta.

En su puesto, donde se descansa sólo el 25 de diciembre y el primero de enero,dice, han vendido revistas de todo, desde historietas, chismes de farándula, que son consumidas por mujeres mayores y también están las especializadas, como el Muy Interesante y de tecnología, que en ocasiones las piden en las escuelas.





Cuando estaban en su apogeo las historietas se vendía mil 200 a la semana, y ahorita ya quisiera vender 10 o 20, la única revista que tiene cantidad de venta es TV Notas, pero también ha bajado mucho porque de 400 piezas que se vendían a la semana ahorita se venden entre 100 y 110 Rogelio Manjarrez Cruzera





De las revistas para dama, Novedades es la que se ha sostenido y en el caso de Proceso llegó a ser muy importante por el morbo del narco y la política, pero también ha bajado la venta.

El vendedor de 72 años, quien junto a su esposa María Elena González Osuna, atienden el puesto de nueve de la mañana a ocho de la noche, destaca que le gusta mucho lo que hace y el negocio lo tiene para mantenerse activo y sacar un extra, porque gracias a Dios pudo darle estudio a sus cuatro hijas, que hoy son unas profesionistas.

Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Además, ha podido sobrevivir porque el 50% de las revistas que comercializa le llegaban directamente de la Ciudad México, sin distribuidor, y le queda un poco más de ganancia.

Recuerda que hace 20 años había alrededor de 15 revisteros en el Centro de la ciudad, siete en el mercado Pino Suárez y el resto en el primer cuadro, donde ya quedan sólo dos.

Expuso que en el caso de los periódicos locales y nacionales, también se vendían muy bien. En la época fuerte de los periódicos, en los años 80’s, El Sol del Pacifico llegaba a vender hasta mil ejemplares diarios, y también tenían el Excélsior, Novedades, Ovaciones, Esto, Universal y el Reforma .





El Esto tenía mucha demanda, cuando había peleas buenas se vendían más de 100 ejemplares, pero una vez que llegó el Internet así como llegaban los periódicos se regresaban. Tengo clientes desde hace muchos años, entre ellos cantantes y políticos mazatlecos, que compraban muchas revistas, pero que dejaron de hacerlo porque la gran mayoría se actualiza en las computadoras y celulares Rogelio Manjarrez Cruzera





EL IMPACTO DEL INTERNET

El nacimiento y progresivo avance de Internet como canal de distribución de contenidos informativos y de entretenimiento, apoyado en su gran capacidad de intercomunicación entre emisores y receptores, así como en la gratuidad dominante en la red, ha venido a influir en la evolución de los medios impresos tradicionales.

Don Rogelio dice que la venta de periódicos y revistas es un giro comercial que tiende a desaparecer, sin embargo hay quienes creen que nunca se acabará, porque la gente tiene la necesidad de leer.





Sería una lástima que no existan revistas, porque ahorita los jóvenes que están en la escuela no saben leer, ni sacar cuentas, todo lo hacen en calculadoras. Me da mucho gusto cuando un niño viene y me compra una revista, porque digo: le va a gustar la lectura y muchas veces se las doy baratas para que se las lleve y cuando una persona adulta la compra también, porque esa persona sabe lo importante que es leer Rogelio Manjarrez Cruzera





Mientras que los periódicos tienen su propia guerra al respecto, debatiéndose aún entre el pago o la apertura a la información que manejan, las revistas han mantenido una estrategia digital generalmente al margen de sus productos impresos. No en todos los casos ofrecen a través de la red y, cuando lo hacen, siempre es exclusivamente mediante pago.

Y mientras el acelerado mundo de la tecnología se apodera de la sociedad, don Rogelio seguirá con su puesto de revistas. Aunque sean pocos los clientes, la satisfacción que le queda es que con su negocio contribuye a que las personas mantengan su interés en la lectura.

Te puede interesar: Se mueve Raúl al ritmo del acordeón en Mazatlán

DATOS

56 años tiene don Rogelio en el negocio de las revistas.

72 años de edad.

15 revisteros en el Centro de la ciudad, siete de ellos en el mercado Pino Suárez,existían hace 20 años en Mazatlán.

SE MANTIENE

Aunque también han bajado sus ventas, la revista que se mantiene con buenos números es TV Notas. De 400 piezas que se vendían a la semana hace 10 años, ahorita se venden entre 100 y 110.









Lee mas aquí:

Local Se preparan mazatlecos para la cena de fin de año

Local Llama Obispo de Mazatlán a difundir valores en la familia

Local Entregarán apoyos invernales a familias necesitadas