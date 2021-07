Mayan Phoenix, la cantante callejera de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Sus escenarios son las plazuelas, el Malecón y hasta el transporte urbano; con su bocina y micrófono en mano, no necesita de otro instrumento, más que su voz; regional mexicano, cumbia, pop, hip-hop y hasta rap, en español o en inglés "canta al son que le toquen".

Alejandra Lugo, mejor conocida como Mayan Phoenix, es un cantante callejera originaria de Nuevo León, que ha encontrado en el puerto y su gente la oportunidad de seguir con su sueño en el mundo de la música.

SUS INICIOS

Desde muy pequeña, por lazos familiares, iba y venía de Mazatlán a Monterrey, hasta que hace dos años decidió quedarse en esta ciudad. Su carrera musical empezó desde que tenía cuatro años de edad y hoy, a sus 29, se dedica 100% al arte del canto.

"Era como 1994 y me acuerdo que yo hablaba bastante, mi mamá y todos se desesperaban conmigo, mi abuelito un día, literal, agarró una cuchara y me dijo: 'cántame' y le canté una de Selena Quintanilla", recuerda.





Sus inicios fueron en coros de la iglesia y escolares, a la par que tomaba clases de canto.

"Mi primer escenario fue un evento cristiano, cantaba mucha música religiosa en Monterrey, pero como me gusta todo tipo de música, no me podía encasillar ahí, que es muy bonita, tiene mensajes hermosos, pero a mí me gusta de todo".

No sólo interpreta, también le gusta componer; se define como una cantautora muy versátil.

"Me gusta componer en el regional, hip-hop, rap, pop, toda la música en general, soy versátil, la cumbia. Me gustaba mucho escuchar música, porque mis papás escuchaban mucha música. Mi papá era tex-mex, cumbia, ranchera, regional, banda y mi mamá era más de pop, rock, música religiosa y cristiana, ninguno es músico, pero les gusta mucho la música".

EN LOS CAMIONES

Ya en el puerto, su primera presentación fue a bordo de un camión urbano, junto a un amigo y colega que tocaba la guitarra.

"Estaba bien nerviosa y más por cantar parada y que el camión esté en movimiento, pero luego miré a mi amigo con la guitarra y dije: está bien rifado, y me acuerdo que la gente nos aplaudió y yo me quedé bien sorprendida, me dio mucha pena, pero a la vez felicidad", recordó.

A pesar de que Mazatlán es la “cuna de la banda”, menciona que en el puerto hay cabida para todos los géneros musicales, aunque también se ha enfrentado al rechazo.

La voz de la joven regiomontana suena por las calles de Mazatlán. Foto Carla González | El Sol de Mazatlán

Me ha tocado que he cantando en bares, en restaurantes y la gente es bien receptiva, cualquier cosa que es música les gusta, obviamente la banda es la madre de la música aquí, la gente de aquí es bien raza y siempre van a apreciar un buen palomazo, aunque también puede haber rechazo, los que más me rechazan a veces son los extranjeros, los gringos", mencionó.

"Una vez, una señora en un camión me dijo: 'ya cállate', era una gringa, y le dije: 'señora por favor respete, viene a un país ajeno y le estamos mostrando el arte que hacemos aquí, si usted no quiere cooperar no coopere, pero también le pido un poco de respeto', y todo el camión empezó a aplaudir", agregó.

La joven estuvo también algunos meses en el Coro del Ángela Peralta. Por mucho tiempo su rutina fue irse a cantar a los camiones, para después terminar en la Plazuela Machado, en Zona Dorada, Olas Altas o en algunas taquerías de la avenida Rafael Buelna.

"Ahorita estoy en planes de grabar mis primeras canciones; ya canté muchos covers, hay muchos compositores muy buenos, pero también me gustaría compartir de mi perspectiva, este ya es otro boleto".

PROYECTOS

Confiesa que de momento no está de lleno en el mundo de los compositores, pero si hay algo que anhela mucho es que algún día Beto Zapata, acordeonista y voz del grupo Pesado, grabe una canción de su autoría.

"Al que yo quisiera que algún día me grabara, es un sueño platónico, y que realmente ninguna banda es chica, cualquier banda que me grabe le voy a estar eternamente agradecida, pero mi intérprete favorito es el señor Beto Zapata, de Pesado, crecí con su música".

A corto plazo, espera que para antes de que termine este 2021 pueda sacar un video musical a través de una colaboración con Shock Mzt, cantante urbano.

Mayan Phoenix se considera 100% hecha en la calle, artísticamente hablando; la música para ella es más que un trabajo, es terapia, es magia, una forma de expresarse y liberarse.

"Mi nombre artístico es Mayan Phoenix, así me encuentran en redes sociales. Mayan, porque me gusta mucho la cultura Maya, y Phoenix lo tomé del concepto de que, yo en algún momento estuve mal, tan vacía, muerta por dentro, sin pasión por la vida. Esas son las cenizas de donde renace el Ave Fénix".

PARA SABER

Sus escenarios son las plazuelas, el Malecón, la Zona Dorada, taquerías y hasta el transporte urbano de Mazatlán.

Desde Nuevo Leon., Mayan Phoenix, no ha dejado de seguir su sueño. Foto Carla González | El Sol de Mazatlán



DATO

29 años de edad tiene Mayan Phoenix.









