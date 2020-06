Salud niega saturación en hospitales de Sinaloa; están al 52%

Culiacán, Sin.- Los hospitales del estado públicos y privados no se encuentran saturados por atención a pacientes por coronavirus, y cuentan con un plan de reconversión hospitalaria esto solo de ser necesario, aclaró el doctor Israel Diarte Arellano, Coordinador del Departamento de Unidades Especializadas.

Local Sanitizan instalaciones del Hospital del IMSS

En un comunicado, explicó que en el caso de que un hospital sature su ocupación en las camas destinadas para atender a pacientes por coronavirus, cada director deberá de disponer de un nuevo módulo para destinar más camas para pacientes con esta enfermedad.

Sin embargo, reiteró que Sinaloa podrá evitar una saturación hospitalaria por brote comunitario solo respetando las medidas establecidas por las autoridades sanitarias; “Quédate en Casa”, “Susana Distancia”, “Lavado continuo de manos”, solo de esta manera se evitará una saturación real en los hospitales.









Voy a suponer que tenemos un pequeño hospital de 12 camas que inicialmente empezó con tres camas Covid o tres camas para pacientes con enfermedades respiratorias, pero de repente llega un cuarto paciente, entonces podríamos decir que el hospital ya está saturado porque ya está al 100% de casas para pacientes respiratorios, pero dijimos al principio que le hospital tiene 12 casas, entonces en el plan estratégico viene la parte de reconversión de hospital y entonces los directivos del hospital abren otro módulo de 6 camas, o 4 camas para recibir a ese paciente que viene en exceso a los 3 que ya se tenían de manera que esa saturación no es real, seguimos teniendo 12 camas y nada más 4 o 5 ocupadas, esa es la diferencia de tener saturado y tener camas disponibles Dr Israel Diarte Arellano









Detalló que, al corte del día de ayer el sistema de salud pública y privado cuentan con 1,057 camas para pacientes con Covid- 19, de las cuales al corte del día de ayer se tienen ocupadas por Covid-19 un total de 552, lo que representa un 52% en la ocupación de camas Covid-19.

Te puede interesar: En Sinaloa, prevén aumento de contagios de coronavirus en junio

Reiteró el llamado de la Secretaría de Salud de Sinaloa a la población a no confundir la “Nueva normalidad” con el hecho de pensar que el virus por coronavirus ya no existe, o no es peligroso. Lo más recomendable es continuar con el apego a las medidas sanitarias, cuidarse y cuidar a nuestra familia para salir abantes de esta situación que enfrenta Sinaloa, México y el mundo.





























Lee más aquí:

Local En 13 municipios no se cuenta con portal de trasparencia covid-19

Local Reporta Sinaloa un 62%de ocupación hospitalaria

Local Confirman un caso positivo de coronavirus en el asilo “El buen samaritano”