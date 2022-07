¿Sabes dónde comer rico y barato en Mazatlán?

Aunque Mazatlán tiene una oferta muy amplia de restaurantes ubicados por la Zona Dorada, el Malecón, Olas Altas, la Marina y el Centro Histórico, en donde los turistas pueden degustar platillos de todo tipo, hay una zona gastronómica que es tradicional en el puerto y que se distingue por la calidad y el bajo precio.

Se trata del área gastronómica del mercado Pino Suárez, donde puedes encontrar desde un caldo de pollo, de res, gorditas, tacos dorados, hasta pollo empanizado, carne asada y mariscos, a un muy buen precio, desde 60 pesos, dependiendo el platillo.

También puedes leer: Gastronomía de Mazatlán deleita a los turistas

Son alrededor de 11 restaurantes los que actualmente funcionan en la planta alta del mercado, los cuales durante todo el día en estas vacaciones de verano se ven abarrotados tanto por locales como por turistas.

"Mira, yo trabajo cerca de aquí y este lugar lo visito desde hace rato ya, aquí vengo y me como un plato de huevos al gusto con sus frijolitos y tortillas o en las tardes un pollito a la plaza, por 60 pesitos, no conozco lugares donde vendan tan barato y la comida está bien; cuando me he ido a comer a otros lados me viene saliendo el doble de precio que aquí" comentó Martín, un trabajador de la zona cercana al mercado.

"Aquí te encuentras mariscos, antojitos, comida casera, está bien porque los precios también son accesibles y la comida es de calidad, a mí en lo personal me gusta, ya sea comer o desayunar aquí en el mercado".

Tanto turista como locales acostumbran comer en este sitio. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Tradición

Según algunos trabajadores de los restaurantes del mercado Pino Suárez, en la época vacacional usualmente las personas de fuera consumen más que los locales, ya que cuando vienen y visitan el centro de abastos aprovechan para comer algo.

José, un turista originario de Guanajuato, aseguró que cada vez que viene a Mazatlán, siempre desayuna o come en el lugar, junto a toda su familia.

“Está muy rica la comida, hay mucha variedad y sobre todo que es barato, a nosotros, que somos muchos en la familia los que venimos de vacaciones, nos ayuda que el platillo sea económico. Es una tradición cada vez que venimos a Mazatlán venir a este sitio”, comentó.