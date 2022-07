Si vas a la playa en Mazatlán no contamines; sigue estas recomendaciones

Mazatlán, Sin.- Además de ofrecer una serie de oportunidades de esparcimiento y actividades recreativas, paisajes y vistas magníficas, así como fomentar la actividad económica, las playas también son hábitats de una gran variedad de flora y fauna, por eso la importancia de cuidarlas.

Para una estancia agradable durante estas vacaciones en Mazatlán, te compartimos una serie de recomendaciones básicas de convivencia y sostenibilidad para evitar la contaminación de playas y preservar este entorno natural para el disfrute de todos los vacacionistas.

La ambientalista Sofia Trejo señala que lo ideal sería no generar basura, llevando desde casa contenedores reutilizables y evitar en la medida de lo posible los artículos de un solo uso, cómo los desechables.

"Si no te es posible hacerlo, entonces ten la decencia y educación de no dejar tirada tu basura en la arena. Se supone que vas a disfrutar, hay que ser conscientes de que eso que dejaste tirado ahí no va a recogerlo nadie; el personal del Ayuntamiento no puede abarcar tanto, las personas voluntarias como nosotros tampoco alcanzamos a recoger toda la basura", señaló.

Esto también aplica para la basura orgánica, como los restos de comida.

"Durante el periodo de descomposición se provoca un cambio, eso no pertenece ahí y nada de lo que no pertenece causa daño. Desde el momento en que yo llevo algo que no pertenece a un lugar, es porque voy a causar un daño", agregó.

A los fumadores, exhortó a no dejar las colillas en la arena, ya que durante la franja del Malecón hay decenas de colilleros dónde deben ser depositados.

"La gente piensa que por ser una cosita chiquita no pasa nada, sin embargo, una colilla de cigarro contiene más de 450 productos químicos, aparte de que está hecho de acetato de celulosa, que tarda más de 15 años en degradarse", dijo.

Reconoció que cada vez hay más gente que le dice adiós al cubrebocas en espacios abiertos y las playas son uno de ellos, ya que decenas de estos artículos terminan entre la arena cada fin de semana.

Piden a las personas que van a la playa que recojan su basura. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"Tenemos que ser muy responsables con este artículo, porque aparte de que tarda mucho tiempo en degradarse, los elásticos que van en las orejas atrapan muchas aves y un ave que ya no puede volar es muerte segura para ella", puntualizó.

Lo que sucede en la playa, tarde o temprano repercute en el mar, todos esos desechos que quedan en la orilla son arrastrados mar adentro, lo que afecta a una gran diversidad de especies marinas que muchas veces confunden la basura con alimento.

Recomendaciones generales

- Evitar generar basura en la medida de lo posible.

- Depositar la basura en su lugar, aplica también para los residuos orgánicos.

- Utilizar artículos reutilizables, disminuir productos de un solo uso.

- Las colillas de cigarro van a los colilleros, la arena no es un cenicero público.

- Si llevas a tu mascota, recoge sus desechos.

- No recoger conchas, caracoles ni piedras, esto puede alterar la flora y fauna con consecuencias irreversibles, ya que todos los elementos naturales del entorno tienen su función en el medio ambiente, por lo que deben permanecer en él.