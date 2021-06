Rocha Moya sigue sin definir el gabinete del que será su gobierno

Culiacán, Sin.- El gobernador electo, Rubén Rocha Moya, frenó el aceleramiento de los “adelantados” que a diestra y siniestra andan repartiendo ya los puestos de su próximo gobierno, al adelantar que hasta el momento no hay nada de nada.

“No hay piezas definidas, lo que todos queremos es que el nuevo gobierno sirva de la mejor manera a Sinaloa”, aclaró.

Rocha Moya reiteró que aún no hay nombres definidos de las mujeres y hombres que lo acompañarán en el gabinete durante su administración, pero agradeció a la opinión pública la mención de algunos personajes porque le permite reflexionar y valorar.

Sin duda nadie más que él sabe cuál será el séquito que lo acompañe en dirigir los destinos de Sinaloa, quizá habrá días que piense en el hombre más fiel que tiene en su equipo y al día siguiente cambie de opinión porque sus ojos se posaron en el hombre más eficiente, en fin, en los medios de comunicación hay días que se da un nombre y al otro día cambian de opinión.

La brújula periodística anda alocada, incluso, dan por hecho tal o cual personajes, pero, lo cierto es que quién vendrá a disipar dudar es el propio gobernador electo. Lo que sí es un hecho es que Enrique Inzunza, el presidente del Poder Judicial, será el que encabece el equipo de transición.

Por lo pronto, se asegura, se perjura, se asienta que el bueno para dirigir la secretaría general de gobierno es Enrique Inzunza Cázares, y a lo mejor el gobernador electo les dirá como en la serie de chesipirito: “estás en lo cierto, Chaparrón”.

Precisamente porque Inzunza Cásares, además de ser su amigo es el hombre de confianzas de Rocha Moya. Desde que inició ésta legislatura se le vio en el congreso, siempre apoyando a su hermana Aida –directora jurídica- antes de irse al Tribunal Estatal Electoral. Ambos son gente conocedora de las leyes. Aida siempre una señora responsable, callada, apoyando siempre a los legisladoras, como nunca, las mejores iniciativas que se han presentado en tribuna, bien fundamentas, bien cuidadas porque llevan el toque de los Inzunza Cásarez.

En el Poder Judicial, donde Inzunza Cázarez es el Presidente, de acuerdo a algunos magistrados, ya tiene días que delegó a la responsabilidad a uno de sus pares, todavía no renuncia porque está esperando unos días para solicitar su pensión, misma que se cumple en agosto.

Graciela Domínguez Nava es otro personaje que se perfila para ocupar el puesto que tiene en este momento Guadalupe Yan Rubio, la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, primero porque es una de las personas cercanas al gobernador electo y, si bien es cierto que se tituló como socióloga en la Facultad de Filosofía y Letras y mucho la quisieran ver ocupando un puesto en las artes, ella tiene el don de negociar, de cuidar y rendir buenas cuestas, como es el caso del Congreso, además ha sido dos veces legisladora y desde su paso por el congreso –59 Legislatura-, en tribuna ha dado discursos magistrales sobre transparencia.

Otro de los personajes cercanos a Rocha Moya, es Alejandro “el Diablo” Higuera. Su apodo se lo debe a que es un diablo para las negociaciones, nada se le atora, es un hombre de fácil palabra, le dice al pan, pan, si tienen detractores es por su forma de ser, no acepta medias tintas.

Su paso por el congreso habla por sí solo, fue el negociador para que al PAN le dieran su lugar, que el PRI no los avasallara, leal a sus ideales y creencias, no así al partido que lo cobijó por muchos años, pero como el mismo dice, respeta a la institución, más no a los dirigentes que no han estado a la altura y han llevado al PAN al sitio en que se encuentra en estos momentos.

Al Diablo Higuera hasta el momento, pocos lo han mencionado, algunos al interior de Morena lo ubican como Secretario de Educación, ya que además de ser dos veces alcalde de Mazatlán, ha sido diputado y su último puesto, en la administración de Malova, fue director general de Conalep y aseguran que con esa bonhomía que tiene se ganará a los maestros.

Héctor Melesio Cuen Ojeda, como se cuece aparte, como coloquialmente se dice, se conocen muy bien porque tanto Rocha y Cuen han caminado por la misma cuerda, ambos son del mismo municipio, ambos fueron rectores, ambos forman parte del “chilorio Power” hablan el mismo idioma, por lo tanto, sin duda, Rocha lo tendrá sentado a la diestra y sin duda, no le dará cualquier cosa, por todas las razones arriba escritas, sino porque fue uno de los artífices que lo ayudó estar donde ahora está: dirigiendo los destinos de Sinaloa.

Estos son los únicos personajes que tienen asegurado un lugar en la nueva administración, el puesto y el lugar de importancia, sólo el gobernador electo lo sabe.









