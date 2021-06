Rocha Moya niega que haya ganado con el apoyo del crimen organizado

Culiacán, Sin.- El gobernador electo de Sinaloa, Rubén Rocha Moya desde la ciudad de México, salió al paso ante las suposiciones de que ganó la elección con el apoyo del crimen organizado, al rechazar tales aseveraciones y advirtió que esos señalamientos faltan al respeto al pueblo de Sinaloa, y se dijo abierto a cualquier investigación.

Al término del evento en el que gobernadoras y gobernadores electos se reunieron con la dirigencia nacional de Morena para firmar la carta compromiso con la Cuarta Transformación, Rocha Moya rechazó que las afirmaciones de que los 624 mil 225 ciudadanas y ciudadanos que votaron por él, lo hicieron incitados por el crimen organizado y no por sus ansias de un gobierno que no robe, no mienta y no traicione, como el que encabezará el 1 de noviembre.

“Después de haber perdido la elección y, por cierto, que no con poco, perdieron los del PRIANRD con 265 mil votos y deben ser más responsables, porque es faltarle al respeto al pueblo de Sinaloa que estén señalando el hecho de que votaron empujados por el crimen organizado”, aclaró.

El gobernador electo que fue cobijado por la coalición Morena-PAS dijo que es lamentable que se le estigmatice tan sólo por ser oriundo de Badiraguato, una región de gente noble,.

“En badiraguato viven más de 30 mil sinaloenses y es una ofensa para ellos. Es el municipio más pobre de Sinaloa; no tiene sentido, me apena mucho que se haga eso”, señaló.

A pregunta expresa sobre una supuesta investigación en contra de gobernadores electos por parte del Centro de Inteligencia Nacional, consideró que se trata de guerra sucia poselectoral proveniente de un candidato perdedor sin sentido ni sustento.

“Estamos dispuestos a que se nos investigue, todos lo que somos hombres públicos, personas públicas que tenemos una responsabilidad o la vamos a tener, estamos dispuestos a que nos investigue todo el mundo. Que me investiguen al derecho y al revés donde quieran”.

Cuestionó que hasta ahora se hable de una investigación y no antes, ya que transcurrieron 60 días de campaña, hubo una elección, se votó, le entregaron la constancia de mayoría y a estas alturas no se ha presentado ninguna impugnación ante las autoridades electorales.

Rocha Moya se dijo un maestro universitario jubilado, que se ha dedicado toda la vida a la educación.

“No tengo capital y quienes sí han tenido la relación de por vida son los priistas que han gobernado Sinaloa, ahora dejarían de gobernarlo, esos son los que pueden entenderse con ellos”, advirtió.









