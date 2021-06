Tras elecciones, reactivan tarjetas alimentarias "Puro Sinaloa"

Culiacán, Sin.- A partir de este lunes se reactivaron las tarjetas alimentarias “Puro Sinaloa” que otorga Gobierno del Estado y que fueron suspendidas por la veda electoral, informó el mandatario estatal, Quirino Ordaz Coppel.

Estas tarjetas alimentarias sirven como bono alimentario de 200 pesos y fueron entregadas durante la pandemia a personas de escasos recursos.

“Hicimos respeto de la veda electoral por eso no se cargaron. A partir de esta semana ya se reactivaron las tarjetas alimentación. Se suspendió por el tema del proceso electoral, pero ya ahorita se reactivó el día de ayer”, dijo.

Ordaz Coppel señaló, que este beneficio ha sido bien aceptado por la ciudadanía, ya que es más que una despensa, pues la población acude al supermercado y compra lo que realmente le hace falta.

“Es un apoyo a la mesa al hogar, esto no es una despensa, esto es darle la posibilidad de que tengan huevo, que tengan carne y pescado, no es para cerveza no es para otras cosas, es para productos nutritivo”, expuso.

El mandatario estatal afirmó que este apoyo de las tarjetas alimentarias se incrementará entre las familias, y se prevé que esté vigente unos meses más.













