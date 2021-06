Rocha Moya aún no define su gabinete

Culiacán, Sin.- El virtual ganador de la gubernatura de Sinaloa de la alianza Morena-PAS, Rubén Rocha Moya, informó que aún no ha planificado su gabinete de gobierno que administrará del año 2021 al 2027.

El abanderado de Morena-PAS, manifestó que este tiempo previo a la sucesión del mandatario sirve para analizar los perfiles que pudieran ocupar alguna de las secretarías.

“No, todavía no tengo el gabinete pero estamos en eso. Todo este tiempo es para eso, pensar en el proyecto, pensar en el equipo, todo eso, lo voy a estar informado”, comentó.

Rubén Rocha Moya, mencionó que una vez que el órgano electoral lo reconozca como el ganador, planea realizar una gira de agradecimiento por todo Sinaloa en donde hará un llamado a la unidad.

Rocha Moya confirmó que Sergio Torres Félix, Rosa Elena Millán, Mario Zamora e incluso el gobernador Quirino Ordaz ya se comunicaron con él para felicitarlo.

“Después de recibir la constancia pienso hacer una gira en el estado (…) Sí me habló Rosa Elena, Mario se estuvo comunicando conmigo por el WhatsApp (…) el gobernador me habló ayer, simplemente me felicitó”, relató.

