Rubén Rocha Moya ya es gobernador electo

Culiacán, Sin.- En medio de un tumulto y un penetrante calor, Rubén Rocha Moya de la coalición Morena-PAS recibió del Instituto Estatal Electoral su constancia de mayoría que lo acredita como gobernador para el periodo 2021-2027 y sus primeras palabras ya como gobernador electo fueron: me siento muy agradecido con el pueblo de Sinaloa y los convoco a transformar Sinaloa y prometió que el puesto no se le va a subir porque tiene los pies sobre la tierra.

“Hemos escrito historia y esa historia no hay que borrarla con desaciertos, hay que salir adelante y ponerla en alto, con un ejercicio de gobierno que le ayude a la gente más pobre, que es lo más importante”.

Sin ningún reclamo por los representantes de los partidos políticos en el IEES, la presidenta Karla Peraza Zazueta señaló que votaron un millón 102 mil 822 sinaloenses, de los cuales Rubén Rocha Moya de Morena-PAS obtuvo 624 mil 225 votos, es decir 56.60 por ciento de la votación. Mario Zamora del PRI, PAN, PRD, 358 Mil 313 votos, 32.49 por ciento; Sergio Torres de MC 31 mil 897 votos, el 2.89 por ciento.

Pasadas las tres de la tarde se cerró uno de los sentidos del paseo Niños Héroes –malecón viejo-, debido a que la gente empezó a llenar el camellón y la rúa pese a las altas temperaturas que se dejaban sentir, con cachuchas, sombreros adornados con pañuelos de Morena o del PAS, así como sombrillas del color pasista, los asistentes se cubrían de los ardientes rayos solares, sin respetar la sana distancia, muchos se quitaron el cubrebocas al traerlo empapado de sudor.

Rocha Moya llegó acompañado por su familia, los alcaldes electos de Culiacán, Mazatlán, Ahome y por el dirigente del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda y su esposa la diputada Angélica Díaz Quiñonez y al recibir la constancia dijo que fue un proceso extraordinario, muy completo, sin mayores contratiempos, luego reconoció el trabajo y felicitó al Instituto Estatal Electoral de Sinaloa por el trabajo que realizó.

Después de que el gobernador electo recibió el documento salió al exterior del edificio del IEES y lo mostró a la muchedumbre que le gritaban ¡arriba la 4T! y “se ve se siente Rocha está presente” y levantaban cientos de pancartas donde le refrendaban su apoyo y Rocha Moya les respondía: “los responsables de que yo esté contento, son ustedes”.

Agradeció a los agricultores -los que son de Morena-, aclaró, a, los pescadores, los ganaderos, al 4 por 4, y se mostró satisfechos porque Morena ganó 15 de 18 presidencias municipales, 23 de 24 diputados locales, las siete diputaciones federales y “no ganamos más porque no había más”, dijo, luego felicitó a los que se reeligieron porque ganaron “ya que hicieron bien las cosas”

Sin embargo, reclamó que a pesar de ser una elección bien cuidada, Morena se vio violentada en Ahome y Sinaloa municipio al ser acosados, amenazados “debo decir que se presentaron hechos en algunos lugares, pero que no impactaron”, dijo.

“Hubo violencia que no debemos permitir. No se pudo corregir el desaseo de las elecciones ahí, les expreso toda mi solidaridad, porque tuvieron que desistir, porque hay que cuidar la vida, reprobamos los hechos y lo vamos a combatir en el gobierno”, dijo.

Ante los gritos e los cientos de asistentes, Rocha Moya aseguró que se inspiró en López Obrador “en él nos nos inspiramos, el no dio la fuerza y junto con él vamos a transformar Sinaloa”.

Dijo que los electores tienen su agradecimiento y su compromiso de estar siempre junto a ellos.

“No van a batallar para verse conmigo. No se me va a subir, voy a seguir teniendo los pies en la tierra, vamos a estar juntos, y sobre todo, vamos a gobernar juntos, les abrazo, les patentizo mi agradecimiento, me siento muy contento”, prometió.













