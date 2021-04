Rocha Moya dice sentirse confiado y seguro al ganar el debate

Culiacán, Sin.- El candidato de la alianza Morena-PAS a la gubernatura, Rubén Rocha Moya aseguró que el debate entre aspirantes a la gubernatura que organizó el IEES ganó en forma contundente y propuso cambiar el formato para hacerlo más atractivo para la sociedad, por ejemplo, que los medios participen de forma espontánea con preguntas de interés ciudadano, no sobre infundios.

Durante un recorrido por cruceros del sector Aeropuerto y Barrancos para saludar y dialogar con automovilistas, Rocha Moya, ante medios de comunicación, dijo que los otros candidatos le quisieron quitar el tiempo, pero no cayó en provocaciones y se dedicó a presentar sus propuestas, por lo que se siente confiado de la percepción de los sinaloenses.

Local Ataques de candidata de RSP reflejan violencia de género: Angélica Díaz

Respecto al Twiter del periodista Carlos Loret de Mola sobre la entrevista que le hizo al candidato y donde se abordó el tema del narcotráfico, Rocha Moya puntualizó que es necesario establecer una política de estado para atender el tema del narcotráfico y contribuir al abatimiento de la violencia y las adicciones que genera.

“No ando tratando de establecer ni pacto ni relación, que quede muy claro; no me corresponde a mí, ni me correspondería como gobernador del estado, le corresponde a la Federación. Cualquier orientación o reorientación que se dé al combate al narcotráfico debe de ser para beneficio de la sociedad, que acabemos con la violencia derivada del crimen organizado y que abatamos en lo posible las adicciones”, dijo

Señaló que no se puede ser gobernador sin ver la realidad, en la que los gobiernos del PRI y el PAN han negociado con el crimen organizado toda la vida, pero para provecho personal, y puso como ejemplo el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y por ello, debe haber una política de Estado, como la que tiene Estados Unidos, para cambiar la forma de atender el narcotráfico.

“En Estados Unidos tienen a los narcotraficantes en los juzgados y les bajan penas en la negociación porque la ley se los permite. Hay que discutirlo, fuera hipocresía y fuera corrupciones personales de los gobiernos ¿A poco aquí no hay contacto con los delincuentes? En todas partes lo hay. El problema es que esos contactos los utilizan los gobernantes para su uso personal, para su beneficio personal; hay que instalar una política de Estado”, expresó.

Foto: Cortesía | Rocha Moya

El candidato precisó que un gobernador no tiene facultad para establecer una política de Estado, pues esto corresponde al Gobierno federal, y recalcó que no puede haber negociaciones por debajo de la mesa, ni continuar la hipocresía de toda la vida que han venido haciendo los gobiernos del PRIAN: la negociación de funcionarios.













