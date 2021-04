Rocha Moya ofrece no perseguir a empresarios

Culiacán, Sin.- El candidato a la gubernatura de la alianza Morena-PAS, Rubén Rocha Moya, invitó a los empresarios a establecer una alianza para fortalecer el desarrollo económico y junto con el Codesin transformar a Sinaloa y ofreció no perseguir a nadie por cuestiones electorales.

“Si me toca ser gobernador voy a ser aliado de ustedes, no tengan duda, no desconfíen en nada, no los estamos invitando a ser cómplices, los estamos invitando a ser aliados para que Sinaloa se desarrolle. No vamos a perseguir a nadie, los empresarios son mis amigos, y no tengo la menor intención de generar miedo absolutamente a nadie, no lo vamos a hacer de ninguna manera”.

Rocha Moya aseguró que lo que sí les garantiza es que el dinero del Estado va a rendir porque no va a haber corrupción”.

En reunión con integrantes de Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (Codesin), reiteró que los empresarios serán incentivados y protegidos, y su gobierno será un buen gestor para atraer derrama económica a Sinaloa.

El candidato de la alianza Morena-PAS detalló que se atenderá el área de la construcción y toda obra pública se pagará a los proveedores en tiempo y forma, ya que ésta deberá estar sustentada en el presupuesto.

“Queremos que haya inversión, nosotros vamos a ser aliados de los inversionistas, tenemos que proteger su inversión, esa es la función del Estado, la única manera de generar riqueza es que el empresario le invierta para crear empleos”, reiteró.

Consideró que es necesario recoger en los planes de desarrollo la realidad de lo que se va a hacer, que no sea pura teoría, y del 6 de junio al 1 de noviembre hay tiempo para que se incorporen proyectos valiosos, toda vez que se podrá saber cuál es el potencial en materia presupuestal y demás.

En la reunión participaron el presidente ejecutivo del Codesin, Lauro Meléndrez, la directora general y los presidentes de las zonas norte, centro-norte, centro y sur.

















