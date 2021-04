En el debate todos se dicen ganadores

Culiacán, Sin.- Los ocho candidatos a la gubernatura –cinco hombres y tres mujeres– durante el debate mostraron sus dotes de oradores. Ninguno se quedó atrás con sus propuestas, lucieron frescos, buscando siempre presentar las mejores ideas.

Sin embargo, el más raspado fue el candidato de Morena-PAS, Rubén Rocha Moya a quien lo acusaron de mentiroso, cínico y la candidata de RSP Yolanda Cabrera Peraza lo responsabilizó de las amenazas que ha sufrido y de lo que le pueda pasar a ella y a su familia, pero, finalmente, todos se dijeron ganadores del debate.

Foto: Cortesía | Mario Zamora

Mario Zamora, de la Alianza PRI, PAN y PRD; Sergio Torres de MC; Arnulfo Mendoza, del PES; y Yolanda Cabrera Peraza, de RSP, se le fueron en montón, no le perdonaron a Rocha su alianza con el PAS, le echaron en cara el acarreo de jóvenes universitarios que estuvieron afuera del debate, además de que se haya tomado fotos con la “Gilbertona”, el famoso personaje de Tierra Blanca.

En el primer debate organizado por el Instituto Estatal Electoral, los candidatos iniciaron su exposición mediante sorteo, siendo Tomas Saucedo Carreño, del Verde Ecologista, “el de la voz completa”, como él mismo se presentó, ofreció salvar Sinaloa y entre sus propuestas ofreció desaparecer el Codesin porque no sirvió.

Luego Sergio Torres de Movimiento Ciudadano, primero le mandó un saludo a su mamá, en sus intervenciones no dejó de acusar a Rocha Moya de no tener palabra, al recordar que como senador no bajó la gasolina, lo acusó de utilizar los cargos para sus negocios y se hace el dormido cuando le plantean un problema, después presentó sus propuestas y al concluir en cada intervención advertía: “vamos con todo si no pa qué…”

Foto: Cortesía | Rocha Moya

Arnulfo Mendoza dijo que se sentía como Jesucristo en medio de dos ladrones. Acusó a Morena-PAS de llevar acarreados y le pidió al IEES que revisara el gasto, en una de sus exposiciones acusó que Rocha Moya contradijo a López Obrador, porque no quería a Cuen y para ello mostró unas fotos donde está Rocha y Cuen Ojeda en un desayuno, otra con Millán, acusándolos de Corruptos y aseguró que Rocha y el gobernador Quirino Ordaz son socios.

También aseguró que Mario Zamora es un corrupto y aseguró que Sergio Torres en su casa de Montebello está instalando una caja fuerte para guardar el dinero que robó y que los bancos no se lo quieren, le pidió que lo invitara para constatar lo que ha dicho, sin embargo, no tuvo respuesta y ya en su última intervención solicitó al gobierno federal protección de la Guardia Nacional.

Agradecemos a todas las personas que siguieron el primer debate entre las candidatas y candidatos a la gubernatura del estado, así como a los medios de comunicación que se sumaron y al personal de las distintas instituciones que lo hicieron posible. pic.twitter.com/4YM1iORqy8 — IEES (@IEESINALOA) April 23, 2021

Gloria González ofreció que de llegar a la gubernatura pondrá toda su atención en mejorar los servicios de salud y advirtió que Rocha Moya no tiene calidad moral para criticar al PRIAN porque él formó parte de ese gobierno que ahora critica, por 20 años, dijo, fue asesor de los priistas.

Yolanda Yadira Cabrera, en sus primeras intervenciones, habló de sus propuestas, centrándose principalmente en la salud mental de los sinaloenses. Ofreció jurados ciudadanos, se mostró mesurada en sus acusaciones, sin embargo, criticó la alianza Morena-PAS y acusó que la amenazaron para que no hablara en el debate sobre la universidad.

“No les tengo miedo. No les tengo miedo. En la UAS no tenemos permitido alzar la voz en contra de ese partido, es por eso que hago responsable a usted Rocha y a Cuen por lo que pueda sucederme a mí, a mí familia, a mis amigos y equipo de trabajo y también por mi situación laboral actual”, dijo.

Rosa Elena Millán de Fuerza por México, en las intervenciones que sostuvo, lamentó que “mientras ellos pelean, yo propongo”, departió de sus prioridades, como la educación. En cada intervención hablaba con pasión, hacía suyas las propuestas de apoyar a los policías, a las madres con hijos desaparecidos y se solidarizó con la candidata de RSP, Yolanda Cabrera Peraza cuando denunció que ha sido amenazada por tratar temas universitarios.

Rocha Moya se defiende

En sus intervenciones Rubén Rocha Moya Morena-PAS demandó que le mostraran pruebas de todo lo que lo acusaron, luego dijo que presidirá un gobierno que no mienta, que no robe y que no traicione a la gente.

Rocha Moya aseguró que los dos ejes principales de la administración que encabezará a partir del 01 de noviembre serán: acabar con la corrupción e instaurar un Gobierno austero para generar un ahorro, con la finalidad de ampliar los programas sociales y brindarles bienestar a los grupos más vulnerables como: adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes, mujeres o hombres jefes de familia.

Foto: Cortesía | Rocha Moya

“En Morena y en el PAS tenemos el propósito de instalar en Sinaloa la cuarta transformación, la cual consiste en un Gobierno que enfrente de fondo la corrupción, que sea austero y que constituya un estado del bienestar para efecto de poder ayudar a todas las familias que menos tienen en el estado y en cada una de las regiones”.

Informó también que el helicóptero que usa la élite gobernante de Sinaloa, lo va a transformar en ambulancia para atender emergencias en el estado.

Además dijo que creará un sistema de comercialización agrícola que permita una tranquilidad a los productores y sus familias.

Rocha Moya en todo momento mostró su seguridad, incluso, defendió su hoja de vida y la de Cuén Ojeda, la que dijo, todos los sinaloenses la conocen.

Por su parte, Mario Zamora al presentar sus propuestas destacó el rescate económico del estado, con la creación de una Financiera Estatal, el combate a la corrupción, la habilitación de 100 dispensarios médicos, la liberación de la UAS, el rescate de Estancias Infantiles, y programas de apoyo a las mujeres.

Dijo que el combate a la corrupción será un eje central de su gobierno.

“Por eso transparenté todo, cuánto tengo, cuánto gano, cómo lo tengo, cómo lo gano; no el 3 de 3, soy un candidato de 10 y por eso hice mi 10 de 10. Rubén, tú hablas de combatir la corrupción, traes pegado a Cuen. Tú dijiste de Héctor Melesio Cuen que era un corrupto y un corruptor ¿ya te corrompió? Y luego fuiste a Los Mochis a levantarle la mano a Gerardo Vargas, el chiste se cuenta solo”, dijo.

Advirtió que el candidato de Morena-PAS es un incongruente y un mentiroso.

“Votaste en contra de apoyar a los campesinos, a los pescadores y a las mujeres, en contra de apoyar a los pequeños empresarios, en contra de apoyar a quienes perdieron su empleo por la pandemia. Mientes cuando dices que vas a hacer un gobierno para el pueblo, eres un mentiroso. Te has rodeado de una bola de pícaros y rateros, has traicionado lo que dices representar”, dijo.

Foto: Cortesía | Mario Zamora

Luego se solidarizó con la candidata de RSP Yolanda Cabrera

“Yolanda, te saludo con aprecio. Sé que tú quieres bien a la UAS. Rubén, hace tres años dijiste que Cuén utilizaba recursos materiales y financieros para su proyecto político, lo llamaste corrupto y corruptor. El profesor Cuén te contestó que tú deberías estar en la cárcel, hoy andan juntos agarraditos de la mano y es una pena ver aquí afuera a maestros y estudiantes que claramente se ve que vienen forzados.

No vamos a poner en duda el futuro de Sinaloa con sus jóvenes. Vamos a liberar a la UAS, es nuestro compromiso, que sea autónoma y que sea la mejor universidad de México”, concluyó.













