Militantes de Morena en Mazatlán reafirman valores y principios

Mazatlán, Sin.- En una conferencia de prensa celebrada esta tarde en Mazatlán, militantes de Morena reafirmaron los principios y valores fundamentales de su partido en respuesta a la reciente visita de Claudia Sheinbaum a Culiacán, donde se generó controversia debido a la presencia de algunos servidores públicos que, según alegan, tienen cuentas pendientes con la justicia.

Durante la conferencia, los miembros de Morena enfatizaron su firme oposición a la corrupción, el nepotismo y la persecución política, rechazando las acusaciones de opresión que se les han hecho en relación con militantes de otros partidos.

"No hay persecuciones políticas ni nada por el estilo, buscamos justicia, no venganza, en este partido no está permitido el nepotismo, corrupción, y opresión política, eso está en contra de nuestros valores", expresó Emma Rodríguez Choreño, directora de IMMmujer en Mazatlán.

También manifestaron su desacuerdo con la admisión de personajes políticos sin un expediente que demuestre un desarrollo moral, político y de inteligencia acorde con los valores de Morena.

"No me veo levantando banderines de Pucheta con nuestros colores, se me hace injusto por otros militantes que ya llevan años aquí, que llegue un personaje aquí por ese tipo de puestos de la nada, eso no es opresión, es defender a nuestros militantes", expresó David Ocampo Peraza, militante de Morena, reflejando la preocupación compartida por muchos miembros del partido.

En cuanto al gobernador del Estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se hizo hincapié en que no posee un poder absoluto sobre la militancia del partido y que su aceptación está sujeta al derecho de admisión, que exige un riguroso análisis del expediente del solicitante.

"Eso se tiene que ver con los directores del partido, Rocha Moya no da esas órdenes", comentó, Emma Rodríguez Choreño.