Riesgo latente por poste a punto de caer

Mazatlán, Sin. - Vecinos de la colonia Hacienda de Urías viven con el temor de que en cualquier momento el poste de luz ubicado en la esquina de las calles Los Tules y Las Huertas colapse y provoque daños materiales e incluso la pérdida de vidas humanas.

Vecinos del asentamiento expresan que los postes tienen más de 20 años de antigüedad y ya están obsoletos; la estaca comenzó inclinarse poco a poco desde hace 10 años, pero desde el 2018 a la fecha el declive ha sido mayor, por ello temen que en cualquier momento se desplome por completo.

"Ya lo reportamos, le tomamos fotos y un día llegó uno de la Comisión de Electricidad a tomar fotos también y dijo que tenían que traer una grúa, pero nunca volvieron, no hacen nada", expresó uno de los vecinos.

La vivienda de la señora Luisa sería la principal afectada, pues el poste se inclina a esa dirección. Ella comenta que el riesgo es latente y más en tiempo de tormentas.

"Tiene como tres años y se reporta a la Comisión, al Ayuntamiento y es la misma, vienen, le toman fotos y se van, ya se inclinó más, es un peligro latente con los cable de alta tención y ahí vienen las tormentas", comentó.





Vecinos del asentamiento viven con el temor de que pase un accidente. Foto: Carla González │ El Sol de Mazatlán

Marcos señala que el poste sólo está pendiendo de un tirante, por lo que si este se llega a reventar significaría su caída.

"Tenemos reportando como dos años y nada, por aquí pasó el presidente municipal y no dijo nada, se llega a reventar el tirante y se cae, es el que lo está sosteniendo nada mas, ya está todo rajado, llega un viento fuerte y ya no va aguantar", señaló.

La señora Sofía menciona que hasta que no se caiga y provoque algún accidente van a acudir a repararlo.

Foto: Carla González │ El Sol de Mazatlán

"Ya tiene como 10 años, ya se ha reportado varias veces, pero no lo arreglan, ha venido Protección Civil, hasta que no caiga o pase un accidente no lo van a venir a arreglar, también está otro por esta calle (Las Huertas)", mencionó.





















