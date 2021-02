Vecinos de El Toreo piden al gobernador que se acuerde de su promesa

Mazatlán, Sin.- Pacíficamente y de manera simbólica, vecinos de El Toreo se manifestaron a las afueras del Ayuntamiento, tratando de tener un acercamiento con las autoridades municipales y pidiéndole al gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, les cumpla la promesa que les hizo: terminar con las inundaciones en este fraccionamiento.

“Las inundaciones en El Toreo son cada vez más críticas,.antes nos llegaban 10 centímetros y ahorita hasta metro y medio; se han perdido vehículos, las casas se deterioran, hemos perdidos enseres, muebles", manifestó la señora Amalia Venegas Pérez.

En noviembre tuvieron un acercamiento con el gobernador cuando se inauguró la Rafael Buelna, ahí les rectificó su promesa y es hora que no han tenido respuesta.

Ya tenemos un proyecto por parte de Obras Públicas del municipio, ahí está, pero el problema son los recursos, el gobernador dice que se están buscando, agregó.

Amalia Venegas Pérez

Dicho proyecto contempla darle otro cause a todas las aguas que se estancan en el asentamiento, llevarlas por la avenida Canseco y que tengan salida por el arroyo del Seminario: su costo va de 30 a 50 millones de pesos.

"Ya nos prometió y nos está fallando, nos asignó a úna persona de Obras Públicas del estado, me dio la tarjeta para que le llamara y diariamente le hablo y no me contesta para nada, eso se me hace una burla, ¿a qué estamos jugando?", expresó.

Ante el desespero, están optando por mandarle una carta al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, plantarse el el palacio de gobierno del estado y mandar un oficio a la Conagua por la obstrucción de causes del agua.

Los vecinos, de los cinco fraccionamientos afectados, que llevan más de 35 años inundándose dijeron estar en la disposición de cooperar económicamente para llevarse a cabo el proyecto.









