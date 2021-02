Gobernador se re- compromete con vecinos del fraccionamiento El Toreo

Mazatlán, Sin. - Mientras el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, daba un mensaje en la inauguración de la avenida Atlántico, el grupo de vecinos del fraccionamiento El Toreo se hicieron escuchar con su problemática de inundación.

"¿Qué es lo que sigue?", preguntó el gobernador en medio de su discurso y aunque no se refería precisamente al proyecto para este fraccionamiento que pide una solución a las inundaciones en cada temporada de lluvia, los pocos vecinos que acudieron, con lona en mano, aprovecharon y gritarion "El Toreo, El Toreo".

"Si claro, nada más que venga la lana y le vamos a dar al Toreo también, pero es una lana son 35 millones de pesos, pero lo vamos a atender como ya hemos quedado", respondió Ordaz Coppel.

"Pagamos nuestros impuestos", replicaron los vecinos. A lo que el gobernador respondió entre risas: "Claro que si, con mucho gusto, aviente sé con más todavía".

No conformes con la respuesta, cuando los ahí presentes tomaron lugar para cortar el listón de inauguración los vecinos comenzaron a gritar: "señor gobernador al Toreo solución" y "somos puro Sinaloa".

Al terminar el acto protocolario el mandatario estatal se acercó con el grupo de vecinos y les refrendó la promesa que anteriormente había hecho.

Foto: Carla González│ El Sol de Mazatlán





Es la hora del toreo, yo me comprometí que lo vamos a acatar, lo vamos a hacer Quirino Ordaz Coppel





Ante los reclamos de los afectados, quienes pedían que agilicen la obra antes de la temporada de lluvias pues temen a inundarse nueva cuenta, les explicó que antes no había un proyecto para ello, pero ahora sí, solo falta el recurso.

Tonatiu Guerra, director de Bienestar Social y Osbaldo López Ángulo, secretario de Obras Públicas, atendieron la demanda también.

"El gobernador dijo que si, que ya está dentro del proyecto, que ya lo tiene, nada más está esperando que llegue dinero. Esperemos que llegue pronto para que sea la próxima inauguración", expresó una de las manifestantes al concluir la petición.

Foto: Carla González│ El Sol de Mazatlán

Agregó que los funcionarios si no se interesan por los daños materiales, cuando menos lo hagan por la vida de las personas; los niveles de agua alcanzan hasta metro y medio de tirante y ya ha habido accidentes al quedar invisible el canal.

"No solo es el fraccionamiento, es la avenida De la Marina, un es una arteria muy importante y muy transitada. Cuando llueve la gente que no conoce el camino no se da cuenta de que hay un canal y ahí se han volteado, ya si mi casa no les importa, la vida de las personas cuando menos si", añadió.

















