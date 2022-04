Retomará Ayuntamiento caso de eventuales esta semana

Esta semana el Ayuntamiento retomará el diálogo para seguir con el proceso de incorporación de los trabajadores eventuales al nuevo esquema de seguridad social, para que tengan derecho a las prestaciones del IMSS y del Infonavit.

El secretario del Ayuntamiento, Édgar González Zataráin, adelantó que el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres se reunirá con el sindicato STASAM para analizar la situación del personal eventual, así como esquemas de jubilación.

El funcionario municipal destacó que el mudar a la gente al nuevo esquema de la seguridad social va a ser paulatino, donde en este 2022 se avanzará en una parte, consensado, dialogado, sin que sea a fuerzas y sin caer en los chantajes.

“No es un asunto de golpeteo, es un asunto de conciencia, de estructurar esto para bien de todos, de que haya futuro en este caso, porque si no, ¿cuál es lo peor que le puede pasar al municipio? Que todo lo que ingrese sea para nómina, sea para gastos administrativos y no haya servicios públicos y no haya obra pública, no haya desarrollo, no haya sostenimiento de la ciudad”, dijo.

Informó que será esta semana cuando ya se empiece a ver la situación de los eventuales, que son poco más de 400 trabajadores, donde se acordará con ellos y por núcleo, porque hay gente que sí quiere este esquema del Seguro Social, porque quiere tener el derecho a la vivienda y derecho de salud garantizado, pero también hay empleados que se resisten al cambio.

Indicó que a corto plazo empezarán con los diálogos y pláticas; además de que en algún momento todo el personal, tanto eventual como de confianza, mudará a un esquema de seguridad social como lo hicieron los demás municipios de Sinaloa, que están en el ISSSTE o Seguro Social. Sólo Mazatlán permanece en el Hospitalito.

Fue el pasado 12 de marzo cuando 400 trabajadores eventuales se manifestaron a la afueras del Ayuntamiento debido que, sin su consentimiento, fueron trasladados a un esquema de trabajo en el que se les pagaría mediante una empresa outsourcing.

Ese día, las autoridades municipales dieron marcha atrás y acordaron hacer este proceso de una forma consensuada, con resoluciones satisfactorias para todos los involucrados.





