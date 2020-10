Restringen permisos para comercio ambulante

Mazatlán, Sin. - Al quedarse sin trabajo, por el cierre de comercios y negocios a causa de la pandemia del Covid-19, las personas buscaron la forma de subsistir a través del autoempleo, vendiendo variedad de artículos y comida, lo que provocó un aumento en el sector ambulante y semiambulante, aseguró el subdirector de Comercio, Jesús Guillermo Jackes Tirado.

Durante la pandemia aumentó el ambulantaje en un 20% de lo que ya veníamos manejando, esto derivado de que muchas empresas cerraron y mucha gente se quedó sin trabajo y trataron de subsistir de alguna manera.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Comentó que, con la reapertura gradual de los negocios y el restablecimiento de estos, las personas empiezan a regresar sus anteriores empleos o a buscar uno nuevo y con ello se ve una disminución del comercio informal.

Sin embargo, agregó que de momento no hay expedición de permisos nuevos para el ambulantaje, pues ante la gran demanda que se tuvo se quiere evitar un crecimiento desmedido, por lo que primeramente se tendría que hacer un estudio.

"De momento no hay permisos, esto porque primero hay que hacer un estudio sobre las zonas, todas las personas quieren vender donde mismo, zona turística, Centro, Juárez, zonas sobresaturadas ya de permisos que administraciones anteriores dieron a carta abierta y nosotros estamos tratando de regular esa parte y no se otorgaría un permiso nada más por quedar bien con alguien. No estamos en contra de que vendan, sólo que tenemos que regular dónde sí y dónde no, esa es la cuestión", agregó.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Jackes Tirado reconoció que con las altas y bajas que sufrió la ciudad por la pandemia, el puerto cerrará bien el año en cuanto al comercio y en gran parte se debe al turismo que no ha dejado de llegar.









