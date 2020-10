Capturas en altamar son irregulares

Mazatlán, Sin.- El gobierno federal ha dado un golpe "artero" al sector pesquero de Sinaloa, al quitarle el apoyo del diesel marino y gasolina ribereña, manifestó el Secretario de Pesca estatal, Sergio Torres Félix.

Comentó que a poco más de una semana de haber iniciado, la temporada de camarón en altamar es incierta, ya que las capturas son muy irregulares.

“Los reportes que tenemos es que en algunas unas zonas hay buenos volúmenes, en otras regulares y en unas más no hay nada y estamos hablando de pescadores de altamar y ribereños, hay que esperar un poco más, porque también tiene que ver con el clima, mareas, lunas”, dijo.

Torres Félix insistió en que la cancelación al subsidio al combustible y la falta de inspección y vigilancia son los dos problemas que enfrenta el sector pesquero, no sólo de Sinaloa, sino de todo el país.

En este sentido, señaló que se tienen que seguir "tocando puertas" para conseguir algo de apoyo que ayude al sector, sin embargo también es necesario que se hable de frente y claro.

“Seguimos pidiendo y exigiendo al gobierno federal que no se hagan ‘patos’ y que den una respuesta concreta y positiva al planteamiento que hizo el sector pesquero sinaloense, la reunión fue a finales de septiembre y el 1 de octubre, cero pesos al subsidio al diesel y gasolina ribereña, con lo que se golpea fuertemente a las familias del sector”, expresó.

Pocas capturas se han registrado en el arranque de la temporada.

Advirtió que de no haber un apoyo al diesel y no repuntar las capturas, el riesgo está latente de que no haya un segundo viaje.

“Es un golpe artero el que le ha dado el gobierno federal al sector pesquero de todo el país, cuando en otros países con los que competimos en el mundo, tienen muchos apoyos y ahí está Ecuador y Estados Unidos, que son ejemplos muy claros de esto”, concluyó.

RIESGO

El Secretario de Pesca en Sinaloa advirtió que de no haber un apoyo al diesel y no repuntar las capturas, el riesgo está latente de que no haya un segundo viaje.

















