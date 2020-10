Investigan a policías que agredieron a feministas en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- La denuncia de mujeres agredidas y acosadas por policías durante una manifestación en Palacio Municipal y el monumento a la Mujer Mazatleca, se formalizó en una demanda por abuso de la fuerza pública ante la Sindicatura en Procuración, la cual le dará seguimiento y buscará el castigo a los responsables para que no vuelva a suceder, señaló la Síndica Elsa Bojórquez Mascareño.

Dijo que las jóvenes afectadas presentaron evidencias de las agresiones y la intimidación que ejercieron agentes preventivos en contra de ellas, ante esta instancia, por lo que se elaboró un documento que ya fue turnado a la Secretaría de Seguridad Pública y al Centro de Atención y Protección al Turista (Capta), para que se investigue a los agentes involucrados.

Calificó de grotesca la demanda interpuesta por el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres por daños al patrimonio municipal, que ya fue retirada, cuando las jóvenes sólo pusieron sus manos con pintura de agua en los pilares de Palacio Municipal, y consideró como un exceso, la fuerza pública ejercida en contra de ellas en el monumento a la Mujer Mazatleca.

“Esas muchachas vinieron aquí a denunciar, a ellas les pareció acoso y abuso de la fuerza pública para intimidarlas, incluso las siguieron, unas les tomaron las placas y les dijeron: ya sabemos dónde vives, las agredieron cuando estaban haciendo su manifestación, traen grabaciones donde les dijeron de cosas, de muy fea forma”, expresó.

Elsa Bojórquez dio a conocer que ya se turnaron oficios a la directora de Capta y al secretario de Seguridad Pública municipal para que respondan ante la denuncia que hicieron las jóvenes agredidas por los agentes preventivos.

“Ellas se sintieron intimidadas por algo que ellas iban a manifestar, fueron a poner sus manos con pintura de agua que es algo inofensivo que se limpia con un trapo húmedo; se me hizo demasiado exceso en contra de ellas, yo les dije que no se preocuparan que vamos a hacer las cosas como gobierno diferente, vamos a buscar para que ya no sigan, porque hay leyes para todos, les dije que no se preocuparan que las vamos a apoyar”, apuntó.

Insistió en que se le dará seguimiento para que este tipo de actos no quede impune, ya que el gobierno en turno debe ser diferente a los que le antecedieron, porque encabeza la cuarta transformación.

Piden más respeto ante manifestaciones públicas.

Con respecto a las declaraciones del alcalde en el sentido de que estas acciones son orquestadas por un ex funcionario de gobierno, respondió: “El alcalde tiene su forma y sus dichos, la persona está que señala el alcalde es el padre de una de las integrantes del movimiento, y él da su punto de vista, pero nuestros hijos son muy inteligente, no se dejan manipular, ellos tienen su propia convicción y ellos se defienden, de 30 hicieron una segunda manifestación de 200 o más, no sé cuántas”.

Insistió que como gobierno diferente, este tipo de movimientos deben ser cobijados y apoyados en sus demandas.

Foto: Cortesía │ Colectivo Perlas del Pacífico

"Si nosotros las cobijamos como gobierno para apoyarlas en las demandas, en lo que están gritando que les está pasando, pues esto va a ser un gobierno diferente que apoye a los que están necesitando el apoyo nuestro, no demandándolas porque pusieron sus manos en palacio, se ve hasta grotesco", indicó.









