Vendedores de playa "intercambian" productos por comida

Mazatlán, Sin.- La crisis económica que se deja sentir entre la población por la falta de empleo en esta cuarentena ha generado que 800 vendedores ambulantes se encuentren desesperados por la falta de ingresos.

Algunos de ellos, que pertenecen al grupo mixteco, una de las seis agrupaciones que conforman el comercio informal en el puerto, han salido a las calles a "intercambiar" sus productos por comida o despensas.

María, originaria de Oaxaca, montó su puesto en el estacionamiento de una tienda de autoservicios en la zona de La Marina.

La necesidad es tan grande que acepta cualquier tipo de comida a cambio de sus artículos. Lo urgente para ella es alimentar a sus hijos durante estos días de Covid-19.

Mientras que Rosa coloca cerca de las vías del tren un paraguas y una mesa con diferentes productos como canastas, pulseras, collares, bolsas atrapa sueños, sombreros, entre otros, que son hechas por ella y su familia para venderlas o intercambiarlas por despensas para alimentar a sus hijos durante estos días y recurso para pagar sus servicios





Cuando cerraron de playas donde vendíamos, andábamos calle por calle vendiendo, pero la gente no salía por miedo, algunos nos regalaban frijoles, arroz, pero lo dejamos de hacer porque no nos salía, andábamos con las niñas exponiéndolas y entonces decidimos intercambiar nuestra cosas María









Desde hace unos días iniciaron con el intercambio de comida, desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Jorge Luis Rubio, secretario general del Sindicato de Vendedores, aseguró que la situación es crítica para ellos.









La gente está desesperada, no tiene qué comer, son mucha las carencias, si no nos apoyan, no sé qué vamos a hacer Jorge Luis Rubio









Agregó que si para el 30 de este mes no ven clara su situación en cuanto a apoyos, tomarán medidas extremas para que las autoridades volteen a verlos.

Considera que son de los más afectados en esta crisis provocada por el Covid-19.

DATOS

6 agrupaciones de vendedores existen en la ciudad.

800 vendedores en total.

5% de los vendedores es el que trabaja actualmente en diversos puntos de la ciudad.

VENTA O INTERCAMBIO

Vendedores ofrecen sus productos a cambio de dinero o en intercambio por despensa, pues no tienen qué comer.

















