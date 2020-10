Pescadores en Escuinapa "le buscan" con otras especies

Escuinapa, Sin.- Las bajas capturas de camarón en pleno inicio de temporada han obligado a los pescadores a buscar alternativas en otras especies.

Luis Ramos Morales, secretario de la federación de cooperativas de pesca "Puerta de México Libre", dijo que a poco más de 15 días de haber dado inicio con la temporada de camarón, las capturas se han mantenido prácticamente nulas.

"Seguimos en la mismas, no hay camarón, el poco que hay no tiene tamaño, ya la gente le está buscando por otro lado, porque el camarón no es costeable".

Destacó que un alto número de compañeros han optado por buscarle por medio de la escama, para llevar el sustento a su casa.

"Ya mucha gente está yendo al pescado, les está yendo mejor, es constantino y sábalo lo que se está viendo ahorita y pues quien tiene el equipo para trabajar, prefiere irse por ese lado, es lo que da para comer ahorita, porque con el camarón no se mira por dónde".

Asimismo, dijo que algunas cooperativas ya han dejado de trabajar, ya que el poco camarón que está saliendo no tiene tamaño y no hay compradores.









