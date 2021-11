Responsabiliza el “Químico” a regidores del PAS de no pagar a proveedores

Mazatlán, Sin.- El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres responsabilizó abiertamente a los regidores del Partido Sinaloense (PAS), de que no se les haya ya pagado a los proveedores ni comprado comida para los albergues y casas asistenciales del DIF municipal.

Sobre la sesión extraordinaria que convocaron los regidores para las 16:00 horas de este miércoles, donde se espera discutir los nuevos nombramientos del tesorero, secretario del Ayuntamiento y Oficial Mayor, aclaró que el presidente no está convocando, porque continúa en permanente.

“No hay condiciones para reanudarla. Estamos trabajando, acuérdense que la política es conciliación y yo estoy en un diálogo, yo no voy a agredir a nadie, soy conciliador y sé que vamos a llegar a un acuerdo en su momento", externó el Presidente Municipal.

Especificó que no puede darse por terminada la primera sesión extraordinaria como dicen los regidores, porque esto no es clausura, sino que está en permanente la sesión.

El alcalde Benítez Torres informó que ya tiene a los funcionarios interinos que marca la ley, como en el caso del tesorero, será el director de Ingresos, Javier Enrique Bastidas, quien lo supla.

"Lo que marca la ley estoy cumpliendo, yo no me salgo, si esta es la ley, por ahí me voy. Si otra gente se sale de la ley, que enfrente las consecuencias", manifestó.

Sin embargo, indicó que el interino no podrá hacer el pago a proveedores, porque la ley solo permite hasta ciertos pagos.

"El problema es que los lugares que maneja el DIF, como ya es otra administración no tienen recursos, y ahí se atienden ancianos, abuelos, niños y no tienen para las comidas ni medicamentos. O sea, esto lo provocan los regidores del PAS", advirtió.

Agregó que por esto no han podido pagar a proveedores.

Sin embargo, a pesar de responsabilizarlos de lo que está pasando en la administración, afirmó que no está peleado con los regidores del PAS, ya que lo único que quiere es gobernar a Mazatlán, y para ello, ocupa tener algunas oficinas que estén con el alcalde.

El alcalde Benítez Torres reiteró que siempre ha privilegiado el diálogo, pero dejó ver que había alguien que da el visto bueno “y ya saben quien lo da”, en clara referencia al presidente estatal del PAS.

Adelantó que los nombramientos interinos los dará a conocer por medio de un boletín y rechazó que vaya a ser ilegal su nombramiento.









