Regidores podrían ocasionar una parálisis en la ciudad: “Químico” Benítez

Mazatlán, Sin.- El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres advirtió que la cerrazón de los regidores podía poner en riesgo el pago a proveedores, la compra de medicamentos para el Hospitalito municipal, y en general, ocasionar una parálisis en la ciudad.

Luego de que la sesión extraordinaria número 1 de Cabildo fue suspendida por el mismo presidente Municipal, al alegar que no había las condiciones necesarias, dijo que no quedó clausurada, sino en sesión permanente, como lo dice la misma ley cuando no hay condiciones para la misma; y agregó que la misma ley lo faculta y no se va a salir del librito de la ley.

Aseguró que la ley dice que en una sesión extraordinaria, los regidores no deben interrumpir, y sin embargo interrumpieron cuando daba lectura a la orden del día, lo que es una falta al pueblo, porque provocan ingobernabilidad.

“Aquí el riesgo que ponen los regidores que no nos permitieron continuar con la asamblea, es que duramos un mes sin pagar a proveedores, porque así lo marca la ley, previo al mes de la última gestión, entonces no podemos pagar si no se nombra un tesorero, y ya no hay medicamentos, ya no hay para obras, se va a provocar una parálisis y tendremos que apelar al Congreso si es necesario para que tome decisiones”, advirtió el alcalde Benítez Torres.

Dijo que así pudieran estar un mes, pero adelantó que va a convocar a sesión extraordinaria de Cabildo nuevamente cuando haya condiciones.

“Pero la verdad, en el riesgo que ponen a la ciudad, a los trabajadores del Ayuntamiento, es grave, diabéticos, todos ocupan medicamentos, y ya no nos quieren surtir, es grave”, manifestó.

Indicó que buscará llegar a acuerdos con los mismos regidores, independientemente de partidos, ya que se está poniendo en riesgo a los trabajadores de la ciudad, y el proyecto de Mazatlán.

Benítez Torres confió alcanzar un acuerdo finalmente, porque la situación no puede seguir así.

Cuestionado por los medios de comunicación, informó que podría nombrar interinos tanto para la Secretaria del Ayuntamiento, Oficialía Mayor, como al Tesorero, pero el problema, sobre todo en Tesorería, es que se tardaría un mes en validar su firma.

“Imagínense dos meses sin pagos, sería una parálisis económica. Buscaremos llegar a un acuerdo, aquí no hay fracturas, aquí hay conciliación”, manifestó.













