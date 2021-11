Limpios los panteones de Mazatlán para este Día de Muertos

Mazatlán, Sin.- Salvo el Panteón número 3, conocido como “el del Café Marino”, donde se realizaban trabajos de limpieza para que la gente no tenga problemas a la hora de caminar entre las tumbas este 2 de noviembre, los demás cementerios están listos para recibir a las familias.

El director de Servicios Públicos, Miguel Luis Morales Lizárraga, dijo que este lunes era poca la afluencia de familias en los panteones, pero sí notaron que el sábado y domingo, sí hubo bastantes visitantes.

Destacó que han tenido mucho trabajo en los últimos días, como el reto maratónico de remodelar los camellones centrales de la avenida Gabriel Leyva, donde trabajó gran parte del capital humano y que demandó bastante trabajo. Además, no se ha soltado la limpieza de las escuelas.

Sin embargo, dijo Morales Lizárraga, los estragos del huracán “Pamela” también ocasionó mucho trabajo en la ciudad, además del crecimiento de la maleza en los panteones.

Pese a ello, destacó el funcionario municipal, no se descuidó el trabajo en los panteones, de tal manera que el panteón número 2 está en buenas condiciones, el número 3, por sus dimensiones, una parte de él este lunes quedará listo y el número 4 quedó ya listo, al sacarse la basura que se juntó.

El director de Servicios Públicos garantizó que este año no habrá quemas del pastizal dentro del Panteón número 3, con el fin de terminar rápido con la limpieza del mismo.

“Le encargado a nuestro personal que por favor nos apoye en esa parte y que estén muy al pendiente para que no y evitar a toda costa las quemas. No es nuestro personal quien hace las quemas, seguramente era probable que personas ajenas al panteón lo hagan por alguna maldad, pero se está al pendiente de que no sucedan”, aseguró.













