Reservan más especies para la pesca deportiva

Mazatlan, Sin.- El sector pesquero ribereño de Mazatlán recibe otro duro golpe, ya que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca de manera arbitraria reservó mas especies para la pesca deportiva- recreativa, e impide la pesca comercial.

El secretario de la Unión de Pescadores del Ejido de la Isla de la Piedra, Miguel Antonio Canizález, lamentó que además del marlín, pez vela, pez espada y dorado, ahora se han sumado el sábalo, chiro y el pez gallo.





Nos están quitando más especies nada más porque se les pone. No nos las deben de quitar porque no son deportivas y las quieren hacer porque los que se dedican al turismo venden el producto. Esta prohibición a medias, porque nos la quitan a unos y hacen negocio los otros

Miguel Antonio Canizález





Manifestó que en los Permisos de Pesca Comercial para Embarcaciones Menores se especifica que queda prohibida la captura de las especies denominadas marlín, pez vela, pez espada, sábalo, chiro, pez gallo y dorado en todas sus variedades biológicas, toda vez que dichas especies están destinadas de manera exclusiva para la pesca deportiva- recreativa dentro de una franja de 50 millas náuticas.





Nos están quitando las especies, nos restringen y si nos agarran con una especie de esas que ya salió en el Diario Oficial, que se público y que ya nos avisaron que no las debemos de pescar, nos quitan las embarcaciones y multas hasta de 90 mil pesos

Miguel Antonio Canizález





Canizales agregó que ya expusieron esta problemática con funcionarios de la Conapesca, e incluso se elaboró un documento y el argumento de la dirección de Ordenamiento es que no lo pueden quitar de momento, porque se metería en un problema, pero que ya le solicitó al Inapesca a que haga un estudio.

Que establezca que no se les multe cuando se traigan ese pescado, pero no se lo van a poner al permiso, le van a anexar otra hoja donde diga que ese pescado no es el que ellos pescan para la pesca, que el nombre científico es diferente al que pescamos, y se notifique a la dirección de Inspección y Vigilancia

Miguel Antonio Canizález





Afectaciones

El dirigente pesquero aseguró que esto afecta a todos los pescadores ribereños de Mazatlán y de los esteros del sur del estado, ya que si pescan 10 kilos de sierra, 50 de gallito, 50 de sábalo y otros 60-70 de chiro, de ahí sale para “chiviar” porque tienen buen precio.

