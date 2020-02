El buzo que nada con tiburones en Mazatlán

Mazatlán, Sin. - A sus 72 años de edad, Víctor Manuel Flores Solís recuerda cómo desde hace 39 años trabaja para el Acuario Mazatlán, al principio como buzo en las capturas de especies marinas en todo el litoral del Pacífico Mexicano, esa fue su función principal, pero ya dentro tuvo que hacerla de todo, desde adornar peceras y alimentar organismos, hasta nadar con tiburones, atrapar cocodrilos y ayudar en la construcción de las albercas de lobos marinos, el Terrario y el Aviario.

Y aunque ya está pensionado, lo volvieron a llamar para hacerse cargo de uno de los proyectos más importantes de este centro educativo y recreativo, que es la reproducción de caballitos de mar o hipocampos, cuya especie está al borde de la extinción.

Desde muy joven incursionó en la pesquería de callo de hacha y pulpo, actividad que le permitió desarrollar el buceo sin equipo, con tiempos largos debajo del agua, y poder así capturar todo tipo de especies marinas, entre ellas tiburones, damiselas, bello gregorio, arcoíris y caballitos de mar.

Actualmente, don Manuel trabaja en el proyecto de conservación de Caballitos de mar.

Desde Ensenada, Baja California, hasta Quintana Roo, él y un biólogo marino de nombre Raúl Cevallos recorrieron el litoral en busca de nuevas especies para el Acuario.

Por más de 15 años, don Manuel fue el buzo principal y el pionero en la exhibición de nado de tiburones dentro del Acuario, con jornadas de hasta 15 participaciones seguidas en periodos altos como Semana Santa.

Soy buzo, lo de biólogo lo he aprendido a través de los años, empecé a bucear desde los callos de hacha, hasta los pulpos y fui pescador, conozco mucho sobre peces, alimentación y reproducción de especies marinas, esto me valió para entrar al Acuario y trabajar aquí por 39 años, me pensioné, pero nunca he estado fuera del Acuario, tengo 39 años, porque nunca he dejado de estar aquí.

La reproducción de Caballitos de mar es uno de los proyectos de conservación más importantes del Acuario.

A LA CAZA DE TIBURONES

Directivos del Acuario solicitaron sus servicios porque era uno de los buzos que más duraba debajo del agua, sin usar tanque de oxígeno, y se requerían especies marinas de la región para su exhibición; fue así como se integró al equipo y recorrió el litoral del Pacífico mexicano.

Recuerda que para capturar tiburones usaban chinchorros con boyas sujetas a 3 embarcaciones, 2 en las orillas y una en medio, cuando un tiburón caía, la señal era que las boyas se sumergían.

Comenta que, en una ocasión, un trabajador michoacano quiso acompañarlos a la captura de especies, pero no sabía el mecanismo que usaban y al momento de que las boyas se sumergieron, él se tiró al agua, creyendo que se trataba de otra especie.

Este amigo se tiró delante de nosotros, ahí va pegado, le dijimos que se esperara porque podía ser un tiburón, oiga, nos dijo, es un animal ojo de águila, cuerpo de avión y piel de lija, le respondimos, pues es un tiburón no te vaya a morder; no lo mordió, pero jamás volvió el amigo a las capturas.

Flores Solís

Ya en tierra, armaban unos cajones con hojas de triplay grueso, y los cubrían con plástico negro, lo llenaban con agua y ahí ponían a los tiburones 1 o 2 días para ver si la red no los había lastimado; para su traslado, hacían lo mismo, pero en un camión de volteo, el plástico impedía que se saliera el agua y así viajaban nadando los escualos desde el lugar de la captura hasta el Acuario.

Venían los americanos y me decían a mí, qué cajones, estás loco tú, porque yo me metía con los tiburones, decían que estaba loco, pero nunca me hicieron nada, bendito Dios, te mentiría si te digo que algún día se me echaron encima, nunca.

Después de nadar entre tiburones, atrapar cocodrilos y capturar especies en el litoral, don Manuel sigue en contacto con la fauna marina.

NADO CON TIBURONES

La idea de hacer una exhibición de nado con tiburones, surgió en una reunión de trabajo por allá en los años 90, a don Manuel se le preguntó qué especie de tiburón sería menos peligroso, a lo que respondió: el tiburón gata o nodriza, por ser de los más tranquilos y nobles.

“Yo fui el que lo inicié, empezamos con 4 tiburones, normalmente en su medio natural se llevan en el día dentro de las cuevas, les dicen gatas porque cuando se asoma uno a las cuevas, se oye como hacen los gatos, un ronroneo, y ahí se llevan, ya en la noche salen a cazar, pero los puedes agarrar.

Son contados los tiburones que se pueden quedar quietos porque su sistema respiratorio y sanguíneo funcionan por medio del movimiento, si se quedan parados se mueren, por eso es que empezamos a trabajar con esos animales, después entrené a mujeres para que dieran el espectáculo y hasta la fecha ahí están los muchachos, hay que dar paso a la juventud, ya todos son nuevos.

Flores Solís

En la exhibición de nado con tiburones, Víctor Manuel llegó a participar hasta en 15 shows por día, sobre todo en Semana Santa cuando aumenta la afluencia de visitantes.

EL MIL USOS

A don Manuel también lo conocen como el cazador de cocodrilos mexicano, en alusión al australiano Steve Irwin, él refiere que más atrás había mucho trabajo de capturas de cocodrilos que salían fuera de su habitad, incluso que mucha gente les dio por tenerlos como mascotas en sus casas y cuando crecían se volvían un peligro para las familias.

Yo era el mil usos aquí porque conocía de todas a todas el mar, no sólo capturaba especies, también adornaba peceras, yo atrapaba a los cocodrilos que salían de las lagunas, había muchos en el Infonavit Playas, la misma gente los llevaba a sus casas como mascotas, ya crecían y eran un peligro, y los tenían que liberar, así que eran capturas generalizadas.

Caballitos de mar están en exhibición en el Acuario.

Señala que, a diferencia del tiburón, que es impredecible, para atrapar a un cocodrilo se le debe cubrir los ojos, lo cual hará que se quede inmóvil, lo segundo es encintarle el hocico y se le amarran las patas delanteras para que no se retuerza.

Flores Solís, al igual que sus compañeros, también participó en la construcción de la alberca de los lobos marinos donde se hacen las exhibiciones, así como del Terrario y el Aviario.

Actualmente, don Manuel trabaja en un proyecto de reproducción de caballitos de mar, cuyo procedimiento lo obtuvo con base en la experiencia y la observación de organismos, y aunque el Acuario no le pagaba por eso, desarrolló la técnica por gusto e interés en preservar esa especie.

Cuenta que, en una ocasión, cuando buceaba vio cómo un caballito de mar expulsaba sus crías, pero de pronto salieron otras especies y en un ‘santiamén’ acabaron con casi todos, de ahí le nació la idea de reproducirlos en lugares más seguros.

Cuando la hembra expulsa o pare, tiene cantidades increíbles, pero es difícil la sobrevivencia, normalmente tenemos una sobrevivencia de un 30 o 40%.

Flores Solís

Explica que los recién nacidos tienen 12 días críticos de sobrevivencia, después de eso se les da otros 20 días más para moverlos de estanque, a la semana crecen 1 centímetro, en 15 días ya tienen 1.5 centímetros, en un mes crecen 3 centímetros y en 3 meses ya están listos para pasarlos a las peceras, miden entre 6 y 7 centímetros, de ahí en adelante su crecimiento es más lento.

Ahora, don Manuel ya no nada entre tiburones ni atrapa cocodrilos, mucho menos sale a capturar especies, pero sigue haciendo lo que le gusta más en la vida: estar en contacto con las especies marinas.

TEXTUAL

Son contados los tiburones que se pueden quedar quietos, porque su sistema respiratorio y sanguíneo funcionan por medio del movimiento, si se quedan parados se mueren.

Manuel Flores Solís

CIFRA

15 exhibiciones de nado con tiburones al día llegó a dar don Manuel Flores Solís, pionero en este espectáculo del Acuario.





