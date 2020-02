No les benefició fin de semana largo a vendedores de pescado

Mazatlan, Sin.- Para los vendedores de pescado de Playa Norte, "el mega puente" no los benefició, pues han tenido bajas ventas, inclusive menores a la de un día normal".

María del Rosario Galindo, presidenta de comerciantes, comentó, desde el viernes y hasta hoy los consumos han estado por los suelos por la falta de compradores.





Están solas las playas, no hay gente, no hay venta, estamos desde las 6 de la mañana y hasta ahorita solo he vendido 2 kilos, es muy poco

María del Rosario Galindo





Los pocos consumidores que llegan, aseguró, hacen compras, pero mínimas, ya que compran un kilo de pescado para 4 personas.

Las pocas ventas, aseveró, contrastan con los precios de los productos, que se hallan al alcance del público, quienes pueden encontrar pescado desde 70 a 120 pesos el kilo.

