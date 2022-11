Repunta la venta de flores por Día de Muertos en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- La venta de flores registra un repunte en las ventas de un 30 por ciento en Mazatlán, por la celebración del Día de Muertos, reportan vendedores ubicados afuera de los panteones municipales.

Norma Estrada, comerciante de flores, manifestó que desde el fin de semana se dio un repunte en las ventas, pero con la celebración del día de los angelitos mejoraron y se espera que aumenten este miércoles.

Al exterior de los panteones se ofrece una gran variedad de arreglos, coronas, con precios que van desde los 220 pesos a 500 pesos, dependiendo del tamaño y la flor.

"El precio de los arreglos dependen del tamaño y las flores que estos lleven; la flor está cara y tratamos de dar precios accesibles hasta donde les sea posible para que las personas consuman", dijo.

Señaló que entre las flores más vendidas están las rosas blancas y rojas, los pompones, las gladiolas, también tienen ramos artificiales, pero la mayoría de las personas prefieren las naturales.

Activan operativo

Con un total de 160 elementos de las diferentes corporaciones, arrancó el Operativo de Seguridad en los panteones de Mazatlán, tanto públicos como privados, con motivo del Día de Muertos.

El coordinador de Protección Municipal, Eloy Ruiz Gastélum, señalo que el operativo inicio a las 7:00 horas del martes y finalizará el miércoles a las 18:00 horas.

Comentó que habrá algunas restricciones en los panteones y se estiman entre 25 y 30 mil visitantes en los panteones este año.

"No se permitirá el ingreso de botellas o vasos de vidrio, no podrán entrar grupos musicales a los camposantos, de igual manera no se podrá preparar alimentos dentro del lugar, aunque sí está permitido ingerir alimentos siempre y cuando se lleven ya preparados", concluyó.